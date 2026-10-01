María Julissa es una joven mexicana que ha ganado notoriedad no sólo por su presencia en redes sociales, donde acumula casi cuatro millones de seguidores, sino también por su relación con el streamer Mr Stiven Tc, uno de los youtubers más seguidos de Colombia.

A continuación, te contamos quién es ella, su edad, origen y detalles sobre su pareja.

¿Quién es María Julissa, la novia de Mr Stiven? Edad, de dónde es...

María Julissa nació el 12 de septiembre del 2000, por lo que actualmente tiene 26 años. La creadora de contenido y modelo de OnlyFans es originaria de Hermosillo, Sonora, México.

La joven mexicana cuenta con más de 3.6 millones de seguidores en Instagram y 3.9 millones en TikTok. Su contenido incluye fotos de su vida cotidiana, videos de humor y su pasión por el beisbol. Incluso se hace llamar Barbie beisbolista en una cuenta alterna.

Tras la captura del narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes El Mencho, en febrero de 2026, María Julissa fue vinculada sentimentalmente en redes con él, lo que ella negó rotundamente, aclarando que no tenía relación alguna y pidiendo no difundir desinformación.

Sin embargo, actualmente mantiene una relación pública con Mr Stiven, con quien comparte contenido en redes sobre momentos especiales como sus aniversarios o el Día de San Valentín.

María Julissa y Mr Stiven ı Foto: IG mariajulissa13

¿Quién es Mr Stiven?

Mr Stiven, cuyo nombre real es Stiven Tangarife Caicedo, nació el 19 de abril del 2000 en Cali, Colombia, por lo que tiene 26 años.

Es un creador de contenido y gamer que se ha convertido en una de las personalidades más influyentes de YouTube en Latinoamérica.

Mr Stiven cuenta con más de 5.2 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok.

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