A pesar de que María Julissa ya aclaró que no tuvo ninguna relación con El Mencho, exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido el pasado 22 de febrero, en redes sociales su nombre sigue dando de qué hablar.

¿De dónde es María Julissa?

María Julissa es una creadora de contenido con 3.5 millones de seguidores en su perfil principal de Instagram, quien publica videos de comedia, fotos de su día a día y ocasionalmente fotos de ella en estadios de béisbol, disciplina que le gusta mucho.

Se sabe que la mujer es originaria de Hermosillo, Sonora. Nació el 12 de septiembre del 2000, por lo que actualmente tiene 25 años de edad. Actualmente, la modelo se encuentra en una relación con el streamer Mr. Stiven, la cual ha causado polémica.

Fue tras la muerte de El Mencho que varios Internautas aseguraron que María Julissa había sido la amante del narcotraficante y que había estado relacionada con su captura y muerte, algo que ella desmintió de manera contundente en sus redes sociales.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente“, comenzó la joven en un breve texto que compartió como publicación. Siguió: ”Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación", dijo al hablar de la muerte del narco.

“La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”. sentenció.

La polémica no se detuvo, ya que en redes sociales circularon fotos creadas con Inteligencia Artificial o alteradas que reunían a la modelo y al capo de la droga, aumentando las especulaciones sobre si había o no una relación a pesar de las aclaraciones de la joven.