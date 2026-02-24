María Julissa niega nexos con El Mencho tras rumores de que era su amante: ‘Nada que ver’

María Julissa niega nexos con El Mencho tras rumores de que era su amante

La influencer y modelo de OnlyFans, María Julissa, se ha convertido en el centro de la polémica después de que en redes sociales comenzaron a relacionarla con El Mencho, pues aseguran que ella fue la responsable de su captura y posterior deceso.

Y es que muchos aún se encuentran sorprendidos por la repentina muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado especulación en torno a su vida privada y cómo lo encontraron tras ser el más buscado por años.

¿La modelo María Julissa era de las personas más cercanas a “El Mencho”? La también influencer da detalles de su presunta relación 😨 #ElMencho https://t.co/3Mn17SVf4f — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 24, 2026

Ha comenzado a circular la información de que supuestamente, María Julissa fue amante del capo de la droga, lo que la colocó en el centro de la atención mediática y ha generado consternación entre sus seguidores.

María Julissa niega relación con El Mencho

En su cuenta principal de Instagram, la modelo de OnlyFans se ha dedicado a pedir que deje de replicarse la versión que la acusa de estar relacionada con el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente“, comenzó la joven en un breve texto que compartió como publicación.

Siguió: ”Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación", dijo al hablar de la muerte del narco. “La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”.

“Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, finalizó.

María Julissa dejó los comentarios inactivos en su publicación de Instagram donde clara que la supuesta relación con El Mencho es completamente falsa, para así evitar que la sigan cuestionando al respecto.

También en sus redes sociales ha solicitado de manera directa a sus seguidores para que la ayuden a reportar aquellas páginas de Facebook y otras redes sociales que insisten con que existía una relación entre ella y El Mencho.

Y es que las aseveraciones que vinculan a la modelo de OnlyFans con el exlíder del CJNG puede provocar que se ella se convierta en un blanco para personas que busquen algún tipo de venganza por la muerte del narcotraficante, sin mencionar que le da una atención mediática no solicitada.