¿Quién es María Julissa, la modelo e influencer que en redes vinculan con El Mencho?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, has estado una serie de dudas y suposiciones en torno a su vida privada.

En ese sentido, las redes sociales han relacionado a una modelo y creadora de contenido llamada María Julissa con ‘El Mencho’, pues algunos aseguran que ella fue quien ayudó a dar con el paradero del líder narcotraficante.

Ha comenzado a circular la información de que supuestamente la modelo de OnlyFans fue amante del capo de la droga, lo que la coloca en el centro de la atención mediática y ha generado consternación entre sus seguidores. Te compartimos todo lo que se sabe sobre ella y su reacción al ser mencionada como parte del caso referente a la muerte del exlíder del CJNG.

Modelo de OnlyFans desmiente nexos con El Mencho

Fue a través de su cuenta principal que la celebridad de internet publicó un breve mensaje en el que negó cualquier relación al narcotraficante y solicitó que no se mal informe sobre su imagen.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente“, comenzó, ”quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación", dijo al hablar de la muerte del narco.

Precisó que la información que circula no tiene fundamento: “La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”.

“Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, finalizó.

¿Quién es María Julissa?

María Julissa es una creadora de contenido que en su perfil principal de Instagram cuenta con 3.5 millones de seguidores. En sus publicaciones, la famosa comparte fotos de su vida cotidiana, así como de su relación en pareja y también su pasión por el béisbol.

La celebridad de internet incluso cuenta con una cuenta alterna donde se hace llamar Barbie beisbolista y comparte imágenes dónde luce su figura.

Maria Julissa es pareja de un streamer y youtuber llamado Stiven, con quién comparte contenido de manera constante, mostrando una relación divertida y cercana.