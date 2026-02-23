Defensa rinde homenaje a elementos caídos en operativo contra ‘El Mencho’ en Jalisco | VIDEO

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) expresó su reconocimiento institucional a los elementos caídos durante la operación en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un homenaje en video, la Defensa destacó el compromiso de los militares que “han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber”, y enalteció su vocación de servicio al afirmar que “no hay misión más grande que amar y proteger a México” .

“Hay mexicanos que hacen de la valentía su vida, de la patria su razón y del sacrificio su legado. Héroes que, con cada paso, nos protegen; con cada acto, nos inspiran; con cada sacrificio nos enseñan el verdadero significado del honor”, sostiene el mensaje que acompaña imágenes de elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en distintas labores sociales y acciones de apoyo a la población.

“Su entrega nos recuerda que no hay misión más grande que amar y proteger a México. Por su valentía, por su compromiso, por su amor a la patria, ¡gracias, héroes mexicanos!”, concluye el reconocimiento de la Defensa.

Más temprano este 23 de febrero, en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en el operativo murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un integrante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y una mujer civil.

Aunque no se han reportado bajas entre personal de la Defensa, la institución manifestó su “profundo pesar” por los integrantes que resultaron heridos o que perdieron la vida “en cumplimiento de su deber”.

Por separado, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, expresó sus condolencias a las familias de los elementos fallecidos, quienes, dijo, “cumplieron su misión”.

Al mismo tiempo, con la voz entrecortada, el general reconoció al personal militar por la operación, que calificó como “exitosa” y una muestra de la fortaleza del Estado mexicano.

“Lo que sucedió ayer demostró la verdadera capacidad del personal militar, su temple, su valentía y principalmente, su adiestramiento”, subrayó.

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, rompió en llanto al mandar sus condolencias a las familias de los militares que perdieron la vida durante el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”. pic.twitter.com/DLwe84gtU8 — NMás (@nmas) February 23, 2026

