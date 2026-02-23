¿Quién es Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa ‘El Guacho’, yerno de ‘El Mencho’ sentenciado en EU?

Las fuerzas federales realizaron un operativo este domingo en Tapalpa, Jalisco, en el que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y otros seis integrantes de este resultaron abatidos.

Además de que “El Mencho” fuera abatido por las fuerzas federales este 22 de febrero, el operativo también tuvo como resultado el fallecimiento de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Derivado del operativo en el que se abatió a “El Mencho”, los nombres de los familiares del capo y miembros del CJNG han brotado de nueva cuente, incluyendo a aquellos que ya han sido detenidos o sentenciados.

TE RECOMENDAMOS: Pasará al Pleno Comisiones de Diputados avalan dictamen para reducir jornada laboral a 40 horas

Estructura del CJNG ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa ‘El Guacho’?

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa nació en 1997 en Michoacán, y fue identificado como yerno de “El Mencho”, pues este es la pareja sentimental de Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia, “La Jefa”.

De acuerdo con los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, es líder de alto rango del CJNG.

“El Guacho” fue señalado por fingir su muerte y vivir en California con una identidad falsa, y fue detenido en Riverside, California el 19 de noviembre del 2024 por cometer crímenes relacionados con tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

La exfiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Monaco, señaló que Gutiérrez Ochoa es un estrecho colaborador del CJNG, pues este “presuntamente dirigió la importación de toneladas de metanfetamina y cocaína a los Estados Unidos y participó en actos violentos para apoyar las actividades delictivas del cártel.”

Ficha de búsqueda de Laisha y Christian de la Semar ı Foto: Especial

Asimismo, señaló que la detención de “El Guacho” es un mensaje enviado a los lideres de los cárteles, pues “derrotar a los dos cárteles” es prioridad de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

En dicho archivo se señala que Gutiérrez Ochoa comenzó a trabajar en el CJNG alrededor del 2014, y ha coordinado operaciones de transporte y distribución de aproximadamente 40 mil kilogramos de metanfetamina y 2 mil kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

En noviembre del 2021 Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa y Laisha Michelle Oseguera González fueron señalados por presuntamente secuestrar a dos miembros de la Marina para pedir la liberación de Rosalinda González Valencia.

Cristian Fernando Gutiérrez ı Foto: Especial

“Después de ser buscado por las autoridades mexicanas, Gutiérrez Ochoa supuestamente huyó a los Estados Unidos, adquirió una identidad ficticia y vivió en una residencia de lujo en Riverside, California, comprada por los operadores de lavado de dinero del CJNG con ganancias del narcotráfico.” se lee en el archivo.

Debido a los cargos de los que es acusado Gutiérrez Ochoa, este podría haber recibido una sentencia mínima de 10 años de prisión, además de la pena máxima de cadena perpetua por asociación delictuosa para lavado de dinero.

Luego de declararse culpable por conspiración internacional de lavado de dinero, y admitir ser miembro y tener vínculos con altos mandos del CJNG, “El Guacho” fue sentenciado el 7 de noviembre del 2025 a más de 11 años de prisión.

La jueza federal Beryl Howell sentenció a 140 meses de prisión y tres años de libertad supervisada a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa por delito internacional de lavado de dinero del CJNG.

Sentencia de Cristian Fernando Gutiérrez ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.