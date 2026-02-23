Harfuch reporta la muerte de 25 agentes de la GN tras ataques por abatimiento de ‘El Mencho’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, informó que la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, dejó 25 elementos de la Guardia Nacional muertos.

Además, informó Omar García Harfuch, murieron también un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado.

“En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho se registraron 27 agresiones contra la autoridad. En Jalisco seis agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado”, reportó Omar García Harfuch durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Omar García Harfuch agregó que en estos hechos perdió la vida una mujer.

También se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada que perdieron la vida también.

En tanto, tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el país hay Gobierno, además de que hay más tranquilidad y ya no hay narcobloqueos.

“El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos, son grandes hombres y mujeres, que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás y lo más importante en este momento, pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México y así se está haciendo.

“El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación, entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el País”, dijo Claudia Sheinbaum.

