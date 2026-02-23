Ejército abate a El Mencho, el capo más buscado; EU aporta datos

Ejército abate a El Mencho, líder del CJNG y uno de los más buscados

El narcotraficante más buscado de México y uno de los más poderosos del crimen organizado en el mundo cayó este domingo. Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano en el municipio serrano de Tapalpa, Jalisco, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se puso fin a años de persecución por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses.

En un comunicado, la dependencia detalló que el despliegue comenzó en las primeras horas del día, cuando unidades de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional ejecutaron la acción en territorio jalisciense.

El Dato: la esposa de Nemesio Oseguera, Rosalinda González, La Jefa, estuvo en prisión 2 veces y fue acusada de lavado de dinero; sin embargo, actualmente se encuentra libre.

La operación fue resultado de semanas de trabajos de inteligencia militar coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y en el marco de la cooperación bilateral con autoridades de Estados Unidos, “cuya información complementaria resultó clave para localizar al capo”.

TE RECOMENDAMOS: Por abatimiento dde El Mencho Oposición y oficialismo reconocen a FA

Durante los enfrentamientos, detalló, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho”, precisó la dependencia.

La Defensa añadió que otros dos integrantes de la organización fueron detenidos y tres elementos del Ejército mexicano resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a instalaciones sanitarias en la capital del país; la institución no reveló detalles sobre su estado de salud.

La Defensa aclaró además que “serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, en referencia a los procesos forenses necesarios para confirmar de manera formal la identidad del capo.

Detalló que entre el armamento asegurado durante la operación destacaron lanzacohetes que, añadió, son “capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”, además de vehículos blindados, lo que da cuenta del poderío bélico con el que contaba la escolta del narcotraficante.

La dependencia reveló además que la operación contó con respaldo del exterior en materia inteligencia: “Para la ejecución de esta operación, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

Por separado, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en un mensaje en sus redes sociales la participación estadounidense en el operativo y celebró el resultado.

“Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para asistir en un operativo en Tapalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”, afirmó.

Leavitt subrayó la relevancia del objetivo abatido: “El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, además de destacar que “tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados”.

La portavoz también recordó la postura de la administración Trump respecto al CJNG: “El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”.

Finalmente, la portavoz extendió el reconocimiento de Washington a las Fuerzas Armadas mexicanas, indicando que “la administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”.

De acuerdo con la agencia Reuters, que citó a un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato, un grupo de trabajo interinstitucional liderado por militares de EU y especializado en la recopilación de inteligencia sobre cárteles de la droga, identificado como el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, jugó un papel en la operación.

Dicho grupo está integrado varias agencias del gobierno estadounidense y fue lanzada silenciosamente a finales del año pasado con el objetivo de mapear las redes de miembros de los cárteles en ambos lados de la frontera. Aunque la fuente no ofreció más detalles sobre la naturaleza específica de la información proporcionada México, enfatizó que la redada en sí fue una operación militar mexicana.

Por la tarde, un amplio operativo de seguridad se desplegó en la Ciudad de México cuando un convoy de al menos siete unidades de la Guardia Nacional escoltó una ambulancia forense desde el Aeropuerto Internacional hasta las oficinas de la FEMDO, ubicadas en la colonia Guerrero. La ambulancia habría transportando los restos de las personas fallecidas en el operativo de Tapalpa, entre los que se encuentran los de El Mencho, que serán sometidos a análisis forense para su plena identificación.

CSP respalda operativo del Ejército y llama a la calma

› Por Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados del país ante los bloqueos y reacciones registradas en diversas ciudades, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional reportara un operativo conjunto del Ejército mexicano y la Guardia Nacional llevado a cabo durante la mañana, que devino en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

En sus redes sociales, la mandataria llamó a la población a mantenerse informada y en calma, al tiempo que respaldó las acciones de las fuerzas de seguridad.

59 años tenía el líder criminal del CJNG

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, señaló, y subrayó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad están ofreciendo información de manera permanente sobre el desarrollo de los hechos.

La Presidenta aseguró que la situación no ha afectado la mayor parte del territorio nacional: “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”.

Sheinbaum Pardo también expresó su reconocimiento a las instituciones involucradas en el operativo.

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad”, escribió la mandataria en redes sociales, quien cerró su mensaje con un compromiso de continuidad en materia de seguridad: “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.

Tras deceso de su líder, el cártel desata violencia y narcobloqueos

› Por Alan Gallegos

Luego de conocerse la acción de las fuerzas armadas en contra de Nemesio Oseguera, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desataron una ola de enfrentamientos y narcobloqueos en diversos puntos de dos tercios del país, en 20 estados: Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Además de los bloqueos y quema de vehículos y negocios, entre ellos gasolineras, el abatimiento del líder del CJNG provocó pánico en algunos aeropuertos, centrales de autobuses y el cierre de negocios, así como la suspensión de servicios de transporte público y el cierre de varias carreteras, así como la suspensión de clases en nueve estados, en distintas modalidades y alcances, además de la suspensión de espectáculos masivos ayer en algunos puntos.

El dato: En Morelos autoridades reportaron incendios en al menos 3 tiendas de conveniencia de Jiutepec y Temixco, sin que se haya confirmado relación con el deceso de El Mencho.

En un balance que hizo anoche el Gabinete de Seguridad federal, señaló que se registraron 252 bloqueos y que, hasta las 20:00 horas, 90 por ciento de ellos (229) fueron desactivados y sólo 23 se encontraban activos y había cuatro cierres parciales, “gracias a la acción oportuna de las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Subrayó que Jalisco concentró el mayor número de bloqueos (65), principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Destacó que el Gobierno de México, en coordinación con los estatales, seguía trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población, y exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales.

El Tip: Ruidos parecidos a los de balazos afuera del estadio Victoria, en Aguascalientes, ocasionó que las jugadoras de Necaxa y Querétaro dejaran la cancha, para luego volver.

El operativo federal comenzó en el municipio de Tapalpa, al sur de Jalisco, el cual suscitó una serie de enfrentamientos y bloqueos carreteros, quemas de vehículos, de farmacias, de bancos y de tiendas de conveniencia, que se extendieron a decenas de puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y a otros sitios de Jalisco —incluso en Puerto Vallarta—, así como de estados colindantes como fue el caso de Guanajuato, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes.

Además, los bloqueos se extendieron hacia estados que no hacen frontera con Jalisco, como Tamaulipas, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Quintana Roo.

Ayer desde temprano, el Gabinete de Seguridad federal dio cuenta de la realización de “operativos coordinados en el estado de Jalisco”, en respuesta a una cadena de bloqueos y actos de violencia que se extendieron por la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y municipios del interior del estado de Jalisco.

Las autoridades federales informaron que “las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados”, con la participación de todas las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.

El Gobierno de Jalisco informó que se reportaron a lo largo de la jornada 81 bloqueos e incendios en distintos puntos del estado —60 en la Zona Metropolitana de Guadalajara—, así como reportes de detonaciones de arma de fuego contra uniformados, con un saldo de 25 detenidos.

El gobernador Pablo Lemus activó de inmediato la máxima alerta, con código rojo, y citó de inmediato a la Mesa de Seguridad Estatal, derivado de los hechos violentos. En un mensaje, señaló que el servicio de transporte público en el estado se suspendió y pidió a la ciudadanía mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control.

La presunta detonación de armas de fuego causó momentos de pánico en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, donde activaron los protocolos de seguridad. El Gobierno de Jalisco decidió suspender todos los eventos masivos programados para este domingo en la entidad, como el partido Chivas vs América de la Liga Mx Femenil, en el estadio Akron, el cual será reprogramado en fecha y hora por confirmar.

Los municipios de Tapalpa, Autlán y San Gabriel, todos en Jalisco, pidieron a la población no salir de sus casas ante el operativo que se desarrollaba en ese momento.

El Gabinete de Seguridad informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de los hechos violentos.También, civiles impactaron y detonaron una pipa de gas frente a la estación de la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos, provocando daños estructurales graves.

En Michoacán se reportó la quema de camiones en carreteras de varios municipios, centrados en la Tierra Caliente, como Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro. En total, hubo 35 boqueos; además, se pausaron algunas salidas de terminales de autobuses y se suspendieron todas las actividades públicas para este lunes.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a las fuerzas de seguridad blindar la capital y las fronteras con los estados de Jalisco, Guanajuato y Colima. Además, se dispuso la cancelación temporal de cualquier festividad, feria, evento masivo o concentración pública programada para ayer domingo y hoy lunes, hasta contar con condiciones de seguridad, y se exhortó a los gobiernos municipales a reforzar la vigilancia preventiva en plazas públicas, centros recreativos y deportivos, bares y zonas de alta afluencia.

El mandatario estatal dijo que se registraron cinco enfrentamientos en diferentes regiones de la entidad, en los cuales cuatro sujetos que habían sido identificados fueron abatidos y se reportó la detención de dos personas que pretendían realizar la quema de autos. En estos hechos tres elementos de la Guardia Civil resultaron heridos y se encuentran estables.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno dijo que, en algunos puntos del estado, grupos delictivos quemaron vehículos y buscaron bloquear algunas vías de comunicación, situación que fue atendida por las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con medios locales, se reportaron al menos nueve bloqueos en distintos puntos, uno de ellos en el municipio de Armería, que generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad.

En Guanajuato la Secretaría de Seguridad y Paz informó que se registraron bloqueos y quemas en farmacias y tiendas de conveniencia, para un total de 55 incidentes en 23 de los 46 municipios del estado, con un saldo de 18 detenidos, lo que permitió evitar la quema de varios vehículos.

Los municipios involucrados fueron: Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Victoria, Guanajuato, Silao, Irapuato, Pueblo Nuevo, Salamanca, León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Romita, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Huanímaro, Santiago Maravatío y Acámbaro.

En Quintana Roo también se reportaron bloqueos y quema de negocios en Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Cancún.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, sujetos armados incendiaron un vehículo sobre la carretera federal Tulum-Felipe Carrillo Puerto.

De igual forma, se reportó la quema de un Oxxo en Tulum, mientras que en Cozumel igualmente fue quemada una tienda de Bodega Aurrerá, y en Playa del Carmen sujetos quemaron tres autos en la carretera Cancún- Leona Vicario.

En Guerrero, sujetos armados quemaron un tráiler cerca de la caseta La Venta, en dirección hacia Chilpancingo, frente a las instalaciones de la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes locales, los hechos se reportaron cerca de las 10:00 horas en la carretera federal México-Acapulco, cuando los hombres armados bajaron al chofer para posteriormente bloquear la avenida y prenderle fuego al tráiler. El tráiler atravesado en la vía federal fue sofocado por los bomberos y la circulación tuvo que ser cerrada, lo que generó un caos vial.

Luego de que se reportaron los hechos violentos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó que los incidentes registrados fueron atendidos de manera inmediata y quedaron bajo control, sin que representaran riesgo para la ciudadanía.

La mandataria informó que, derivado de los acontecimientos registrados en el país tras los operativos federales contra grupos delictivos, en Guerrero se mantenía coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación tras estos hechos.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros del estado. Agregó que la Mesa de Seguridad Estatal se encontraba en sesión permanente y fueron desplegados operativos de captura inmediatos.

“He instruido el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos”, dijo en sus redes sociales.

Con diferentes matices, en los 20 estados afectados los ciudadanos se resguardaron en sus domicilios, para evitar las zonas de conflicto.

Episcopado llama a la calma y a la oración

Por Tania Gómez

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a la serenidad, la prudencia y la oración ante los brotes de violencia registrados en diversas regiones del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo federal en Jalisco.

En un comunicado los obispos exhortaron a resguardarse en sus hogares, atender la información oficial y evitar la propagación de rumores que puedan generar mayor alarma.

“En medio de los momentos de violencia que se viven en diversas regiones de nuestro país, como reacción al operativo contra el líder de un grupo criminal, queremos hacernos cercanos a cada uno de ustedes, a sus familias y comunidades compartiendo su preocupación e invitándolos a la prudencia y oración”, señaló.

La CEM expresó su cercanía con las familias afectadas por los bloqueos carreteros, la quema de vehículos y los episodios de violencia.

Los obispos informaron que se instruyó a las diócesis del país a comunicar cualquier incidencia relacionada con los hechos, a fin de elaborar un mapa de riesgo que permita generar indicadores para el cuidado de la población y mantener la necesaria coordinación con las autoridades conforme a la ley.

En su mensaje, la CEM convocó también a intensificar la oración comunitaria por la paz. “Que nuestra oración sea súplica confiada a Jesucristo, Señor de la historia y Príncipe de la Paz; pero también compromiso para ser sembradores de reconciliación y fraternidad”, señala el texto.

El comunicado concluye con una encomienda a la Virgen de Guadalupe, a quien los obispos invocaron como “Reina de la Paz”.

Gobierno mexicano cierra filas tras la caída de capo del narco

› Por Tania Gómez y Fernanda Rangel

La caída del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató un apoyo institucional inmediato: cancillería, gobernadores y funcionarios de primer nivel cerraron filas para respaldar el operativo de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, y blindar a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, calificó la acción como una reafirmación del compromiso del Estado con la legalidad, además de subrayar el carácter irrenunciable de la justicia como política pública: “Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población. La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México”.

El Dato: El PVEM identificó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como el coordinador operativo de la estrategia “para recuperar la paz en todo nuestro país”.

La funcionaria informó además que la FGR activó de inmediato los mecanismos correspondientes a una operación de esta magnitud. “La FGR lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, derivadas de esta operación”, precisó, en referencia a los trabajos de identificación y documentación forense del cuerpo del capo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo: “Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea”.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cancillería expresó su solidaridad con los elementos que participaron en el operativo y afirmó que “en México prevalece el Estado de derecho y bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum se trabaja día a día para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro país”.

15 años, al menos, los que El Mencho encabezó el CJNG

En un pronunciamiento, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) emitió su respaldo al operativo y a la Presidenta, al señalar que “reconocen las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizadas en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”, y extendieron ese reconocimiento a toda la arquitectura de seguridad federal.

“Las y los gobernadores del país reconocemos el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, que con compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población.

“Asimismo, expresamos nuestro respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad”, y asumieron compromisos concretos: fortalecer las capacidades institucionales en prevención, inteligencia y procuración de justicia, así como impulsar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, estabilidad y bienestar de todas y todos los mexicanos”, concluyeron los mandatarios.

En el mismo tenor, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que convocó a su Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz “para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas federales de seguridad”, y que expresó su respaldo a Sheinbaum: “Estamos contigo Presidenta”.

Oposición y oficialismo reconocen a FA

› Por Tania Gómez

EL ABATIMIENTO de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Jalisco, generó una oleada de posicionamientos en el Congreso de la Unión, donde tanto oficialismo como oposición coincidieron en reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y, en distintos tonos, llamaron a la unidad.

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, destacó los resultados de la acción federal y el papel del Ejecutivo: “Como líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, con base en la información preliminar difundida, reconozco el resultado del operativo federal de esta mañana en Tapalpa, Jalisco.

El Tip: El líder nacional del PAN, Jorge Romero, expresó su “respaldo total” a las acciones del Gabinete de Seguridad y destacó la operación encabezada por el Ejército.

En el Senado, Morena dijo en un un pronunciamiento: “Reconocemos y respaldamos la exitosa estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Ejército Mexicano, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país”.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró el respaldo institucional: “Reiteramos nuestro reconocimiento a las labores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano quienes el día de hoy ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, con resultados exitosos. Estaremos atentos a la información que confirmen al respecto las autoridades correspondientes”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ignacio Mier, destacó: “La Jucopo del Senado hace un reconocimiento a la coordinación y trabajo del gabinete de seguridad. Gracias a la labor de inteligencia y compromiso de las Fuerzas Armadas, se ha dado un paso firme hacia la desarticulación de las estructuras criminales y la construcción de la paz”, expresó.

Desde la oposición, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó: “Mi solidaridad con los mexicanos que sufren ataques, incendios y bloqueos. Manténganse en sus casas e informados por los canales oficiales. Estados tan importantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato (hasta ahora), no deben estar en riesgo por el crimen organizado ni vivir este dolor. Debemos unirnos como sociedad, más allá de diferencias ideológicas, México debe ser nuestra prioridad”.

Alejandro Moreno, presidente nacional tricolor, externó: “El PRI reconoce la destacada labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea para enfrentar los nuevos desafíos que vive el país, así como su compromiso institucional con la seguridad y la estabilidad de México”.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó: “Quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden que asumen en estos momentos la tarea de garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos”.

Ante los ataques, expertos advierten escenario de fragmentación y violencia

› Por Tania Gómez

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa “un golpe supremamente contundente” para una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo, coincidieron especialistas en seguridad.

Los analistas advirtieron que el impacto será inmediato en lo psicológico y operativo, pero no implica la desarticulación automática de la estructura criminal.

El dato: Fuentes del Pentágono dijeron a la cadena CBS que hubo apoyo de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticárteles, que colabora con el Ejército mexicano.

Para Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la caída del capo “tiene implicaciones alrededor del mundo”.

En entrevista, sostuvo que el líder del CJNG “es uno de los más grandes capos de la droga en la historia del mundo”, con presencia en seis de los siete continentes y operaciones que iban desde el tráfico de cocaína, heroína y fentanilo, hasta la importación de precursores químicos desde China e India por el puerto de Lázaro Cárdenas.

“Este golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación es supremamente contundente”, afirmó. Sin embargo, matizó que la sola neutralización del líder no desmantela la organización: “No va a desarticular el cártel; ahora se necesita una fuerza tremenda basada en inteligencia”.

6 continentes en los que tiene presencia el CJNG

Mike Vigil explicó que el CJNG operaba con una estructura vertical, distinta a la del Cártel de Sinaloa: “El Mencho era como un dictador de un país; él manejaba todo lo que sucedía adentro del cártel”, dijo, al contrastarlo con el modelo más flexible que, en su momento, encabezaron Joaquín Guzmán Loera y Ismael Zambada García.

En el ámbito internacional, consideró que podría haber afectaciones temporales en la logística hacia Estados Unidos, Europa o Australia, aunque insistió en que la red global del CJNG no desaparecerá de inmediato.

Sobre la cooperación bilateral, fue enfático: “Todo el crédito de este golpe es de las Fuerzas Armadas de México… Esto fue una acción mexicana y ellos son los que corrieron el riesgo”, al rechazar que la administración estadounidense deba adjudicarse el operativo.

Al referirse a este golpe, el especialista en seguridad David Saucedo interpretó el hecho como parte de una estrategia para “equilibrar la balanza” tras el debilitamiento del Cártel de Sinaloa.

“El principal beneficiario de este ataque al Cártel de Sinaloa fue el Cártel Jalisco”, señaló, al recordar que la organización amplió su presencia territorial en medio de la guerra intestina entre Los Chapitos y la facción de Zambada.

Saucedo anticipó una fase inicial de cohesión interna ante la presión gubernamental: “En este momento pareciera que hay una unión de los comandantes del Cártel Jalisco debido al abatimiento de su líder”.

No obstante, el especialista previó una disputa posterior por la sucesión: “Va a haber una guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco para ver quién se queda con el control”.

A nivel internacional, coincidió en que la detención o muerte de capos no suele frenar la producción ni el tráfico de drogas: “Lo que hemos visto, desde hace décadas, es que la detención de capos del narcotráfico no tiene como resultado una contención de la producción de drogas ilícitas”.

En contraste, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada, consideró que: “Lo que inercialmente ocurre es la fragmentación”, al recordar antecedentes históricos tras la caída de líderes del narcotráfico en México.

Oliva Posada advirtió que una ruptura interna, sumada a la ya existente en el Cártel de Sinaloa, podría reconfigurar el mapa criminal: “Ojalá y me equivoque, pero viene una fragmentación”.

El consenso entre especialistas es que el abatimiento del llamado Mencho constituye uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años.

Sin embargo, también coincidieron en que el impacto real en el país dependerá de la capacidad del Estado mexicano para sostener la presión de los grupos criminales, evitar la recomposición de mandos y contener la posible escalada de violencia que suele seguir a la caída de un liderazgo criminal de alto perfil.

Por seguridad paran clases en 10 estados

› Por Alan Gallegos

Los gobiernos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca tomaron la decisión de suspender clases presenciales en todos los niveles educativos de enseñanza pública y privada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes y personal educativo ante la serie de bloqueos, incendios, balaceras y disturbios en reacción por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que las clases se realizarán a distancia en todo el estado, turnos y niveles educativos, públicos y privados. Mientras tanto, en Veracruz, la Universidad Veracruzana, Universidad de Xalapa y Tecnológico de Veracruz informaron que este lunes las actividades académicas se desarrollarán virtual.

El Tip: La Unión Nacional de Padres de Familia pidió reforzar las medidas de protección civil para minimizar riesgos a la población, en especial a los más vulnerables.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció que se cancelan las clases presenciales en todo el estado, “en el cuidado de niños, niñas, jóvenes y maestros”.

La Universidad de Guadalajara informó en un comunicado que este lunes no habrá clases presenciales en los campus que integran la red en el estado, además de que cerrarán otros espacios universitarios como el auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario, entre otros.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) anunció la suspensión de clases este lunes en todas las escuelas de la región del Istmo de Tehuantepec, para salvaguardar la integridad de estudiantes y personal educativo.

En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García anunció la suspensión de las clases en todos los niveles educativos para este lunes: “De manera preventiva, priorizando nuestras infancias y juventudes, he tomado la decisión de suspender clases en todos los niveles el día de mañana (hoy lunes), retomando la normalidad el próximo martes 24 de febrero”.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, mencionó que las clases de este lunes se cancelan en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

La Secretaría de Seguridad Estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informan que reforzarán las medidas de prevención, por lo que se suspenderán actividades escolares de todos los niveles educativos en 14 de los 125 municipios.

La UNAM dijo que para proteger la seguridad de su comunidad, las escuelas nacionales de Estudios Superiores de Morelia, Michoacán; León, Guanajuato, y Juriquilla, en Querétaro, realizarán sus actividades a distancia este lunes.

De jornalero a narcotraficante más buscado en el mundo

› Por Tania Gómez

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzó su carrera como cortador de aguacates bajo el sol de Michoacán y terminó su vida y su historial delincuencial como el narcotraficante más buscado del planeta.

También conocido como El Señor de los Gallos, nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Sus primeros pasos criminales lo llevaron a Estados Unidos en los años ochenta, donde fue detenido y deportado por tráfico de heroína.

El dato: Oseguera Cervantes tenía una red de protección en regiones rurales y urbanas de Jalisco que lo había mantenido con libertad de movimiento y operación en el territorio.

De regreso en México, se sumó a la policía en Jalisco. Desde ahí, saltó a las estructuras armadas del Cártel del Milenio, donde aprendió con precisión las reglas del crimen organizado y escaló en la estructura delictiva.

Tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel y la fragmentación del Cártel de Milenio, entre 2010 y 2011, Oseguera Cervantes fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo que siguió fue una escalada que redefinió el crimen organizado en el siglo XXI. El cártel extendió su presencia en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Baja California y decenas de estados más.

El Tip: En los noventa, El Mencho participó en los primeros circuitos del comercio de metanfetamina, por lo que EU lo deportó.

Sus redes de distribución se extendieron más allá de las fronteras y alcanzaron a más de 20 países, incluso, de Asia y África, con el fentanilo y las metanfetaminas como sus productos más rentables.

A El Mencho y a su organización se les atribuye ser el principal proveedor del fentanilo que ha devastado a Estados Unidos, además del tráfico de cocaína, lavado de dinero, extorsión, tráfico de personas y combustible.

El 1 de mayo de 2015, bajo el mando de El Mencho, el CJNG derribó un helicóptero militar en el marco de la Operación Jalisco en plena acción para capturar a su líder, un desafío frontal al Estado que lo convirtió en objetivo prioritario tanto del Gobierno mexicano como de Washington.

El ataque fue ejecutado con lanzacohetes tipo Rocket Propelled Grenade (RPG por sus siglas en inglés) y causó la muerte de 11 militares y dos policías federales. El incidente fue catalogado como el primero de esta naturaleza en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México, y señaló un parteaguas en la magnitud de la confrontación armada entre el Estado y el cártel.

La Administración de Control de Drogas de EU (DEA) mantenía sobre la cabeza del líder una recompensa de hasta 15 millones de dólares, ya que a su organización también se le atribuyó el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ocurrido en junio de 2020 en Paseo de la Reforma, cuando un nutrido convoy armado tendió una emboscada al hoy funcionario federal.

Esa embestida, que las autoridades atribuyeron al CJNG, dejó cerca de 400 casquillos percutidos en la escena y cobró la vida de dos agentes policiales y una civil que se encontraba en el lugar. García Harfuch resultó herido de bala, pero logró sobrevivir.

Las investigaciones posteriores apuntaron a operativos con vínculos directos al cártel y, con el tiempo, se dictaron sentencias condenatorias contra diversos participantes del ataque.

Asimismo, se atribuye a la organización delictiva el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva ocurrido en diciembre de 2022.

El ataque ocurrió cuando el comunicador salía de su espacio informativo y se dirigía a su domicilio en la Ciudad de México; sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones contra su vehículo, el cual contaba con blindaje, lo que fue determinante para que sobreviviera.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones establecieron que la célula que ejecutó el ataque formaba parte de una estructura vinculada al CJNG. Los presuntos responsables fueron detenidos meses después y enfrentan proceso penal por delincuencia organizada y tentativa de homicidio.

Al CJNG también se le atribuye el secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el 14 de agosto de 2016, cuando un comando de aproximadamente veinte personas irrumpió en el restaurante La Leche, ubicado en Puerto Vallarta, en una fiesta de cumpleaños.

Con armas en mano, los sujetos sometieron a los presentes y se llevaron a seis personas, entre ellas, a Los Chapitos.

Se les señala del homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, el 1 de noviembre de 2025, durante un acto público del Día de Muertos.

El homicidio generó indignación en todo el país, porque el edil había solicitado en múltiples ocasiones apoyo a las autoridades federales para frenar la escalada de violencia en el municipio.

A manos de El Mencho y de su estructura criminal murieron cientos de personas, por lo que la caída de Nemesio Oseguera Cervantes representa un golpe histórico para el crimen organizado en México, ya que Oseguera fue el narcotraficante más buscado del país y uno de los más perseguidos por Estados Unidos.

CJNG, 16 años de poder criminal a escala global

› Por Alejandro Galindo

El 22 de enero de 2018, el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo la primera mención oficial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la organización criminal de mayor dominio en el país, lo que puso fin a más de 20 años de supremacía del Cártel de Sinaloa (CDS).

“El cártel es el objetivo prioritario del Gobierno federal”, dijo el funcionario de la administración de Enrique Peña, cuando las autoridades federales atribuyeron al CJNG una escalada histórica de homicidios dolosos en 2017, que rompieron el récord de 2011.

El Dato: El grupo se ha hecho popular por dirigirse a la sociedad a través de actividades “altruistas”, como regalar despensas y prometer deshacerse de otros criminales.

En ese momento, las autoridades mexicanas reconocieron la presencia del CJNG en 22 de las 32 entidades del país.

Alcanzar este nivel a la organización liderada hasta ayer por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, le habría tomado menos de una década, tomando en cuenta que el cártel surgió en 2010, de acuerdo con estudios y observadores de dinámicas criminales.

InSight Crime describe a la organización como “un grupo criminal transnacional que surgió del Cártel del Milenio tras una serie de asesinatos, detenciones y fracturas internas”.

El Tip: Luego de que el grupo Los Alegres del Barranco dedicara canciones a El Mencho, autoridades buscaron prohibir narcocorridos.

En 2024, la ONG con sede en EU destacó que a pesar de la captura de algunos de sus principales líderes, el CJNG “sigue siendo una de las principales amenazas criminales de México y parece que seguirá expandiéndose”.

Ese centro de investigaciones ubica el abatimiento de uno de los antiguos líderes del CDS, Ignacio Coronel, en julio de 2010, como el hecho que desencadenó el nacimiento del CJNG. El vacío que dejó Coronel, quien daba órdenes al Cártel del Milenio (CDM), que manejó las finanzas del CDS en Jalisco y Colima, partió al CDM en dos facciones que se enfrentaron por el control del trasiego de drogas en Jalisco: La Resistencia y Los Torcidos, éstos últimos se convirtieron en el actual CJNG.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) adjudica al CJNG, considerada por

Washington como organización terrorista, el tráfico de fentanilo, extorsión o cobro de piso a empresas y negocios, contrabando de migrantes, robo de petróleo y minerales y el comercio de armas de fuego.

De manera reciente, el Departamento del Tesoro de EU advirtió sobre la diversificación de los negocios del Cártel Jalisco, más allá del tráfico de drogas. Apenas la semana pasada, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y la Unidad de Inteligencia Financiera de México identificaron una red de estafa en la Riviera Nayarit vinculada al CJNG, que vendía servicios turísticos de tiempo compartido. Alrededor de ese fraude fueron señaladas 17 empresas mexicanas.

En junio de 2020, México congeló unas dos mil cuentas bancarias y clausuró varios negocios en Jalisco, Quintana Roo y la Ciudad de México con los que el cártel lavó dinero.

INTERNACIONALIZACIÓN. Según la DEA, el grupo tiene contactos en todas las Américas, así como en Australia, China y el sudeste asiático; sin embargo, operativos internacionales recientes dan cuenta de la injerencia de este cártel en el tráfico de drogas en Europa, a través de empresas fachada de la industria de la construcción y de contactos con la mafia italiana.

En suma, la DEA ha advertido que la capacidad expansiva del CJNG en alrededor de 16 años de existencia ya alcanza a más de 40 países, con conexiones relevantes en la vecina Guatemala, donde grupos del narcotráfico local le sirven para controlar parte de la cadena de suministro del tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia México y Estados Unidos, en este último, con presencia probada en casi todos los 50 estados.

En México, según el monitoreo de InSightCrime, el CJNG está en prácticamente todo el país, con excepción de Sinaloa y el llamado Triángulo Dorado, histórico epicentro de producción de drogas a base de plantas, que atraviesa los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa; sin embargo, es “actor criminal dominante” en Jalisco, Nayarit y Colima, en particular en el puerto de Manzanillo; también en Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo, una zona rica en petróleo.

De acuerdo con los investigadores y con reportes del Gobierno mexicano, el CJNG también es fuerte en la Riviera Maya, las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez y la región de Tierra Caliente, que abarca partes de Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Aunque la presencia del CJNG en la capital del país es un punto de debate, el atentado contra el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en 2020, actual encargado de la estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dejó patente uno de los intentos de la organización para entrar en esta metrópoli.

GRUPO SANGUINARIO. En 2011, el CJNG reclamó la autoría de la masacre de 35 personas en Veracruz y, un mes después, las autoridades descubrieron los cuerpos de otras 30 presuntas víctimas del grupo.

En abril 2015, el CJNG emboscó y asesinó a 15 policías en Jalisco, en un hecho que ha sido descrito por los expertos en seguridad como uno los ataques más letales contra las fuerzas de seguridad en la historia moderna de México. En mayo de ese mismo año, el cártel derribó un helicóptero militar.

El CJNG estuvo implicado en ataques contra funcionarios y figuras públicas en el país. En mayo de 2018 intentó asesinar al exsecretario de Seguridad de Jalisco, Luis Carlos Nájera. En junio de 2020 atentó contra Omar García Harfuch y, en ese mismo mes, sicarios ligados a esta organización mataron a un juez de Colima que había llevado varios casos contra integrantes del cártel. En diciembre del mismo año, el CJNG fue señalado por estar detrás del homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval y, en uno de los casos más recientes, el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025.

Al menos 10 países emiten alertas ante violencia en México

› Por Tania Gómez y Susana Valles

Al menos una decena de países emitieron alertas de emergencia a sus ciudadanos que se encuentran en México y los llamaron a refugiarse hasta nuevo aviso, luego de la reacción violenta de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que realizaron narcobloqueos, quema de negocios y enfrentamientos armados en diversos estados del país luego del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos advirtió que “las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras y la actividad criminal asociada representan un riesgo inmediato” en Jalisco, incluyendo Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, así como en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, entidades donde el CJNG mantiene presencia territorial significativa o disputas activas con otras organizaciones criminales.

El Dato: La cadena Fox News exaltó que Estados Unidos jugó un papel importante en apoyo de las autoridades mexicanas para ejecutar el operativo en Jalisco.

La representación diplomática ordenó a sus ciudadanos refugiarse en el lugar donde se encontraran, evitar las inmediaciones de operativos policiales y militares, mantenerse alejados de aglomeraciones y minimizar sus desplazamientos. También los exhortó a mantener informados a familiares y contactos sobre su ubicación, y a seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades mexicanas.

Canadá emitió una alerta similar y confirmó que existe una orden formal de confinamiento en Puerto Vallarta: “Se están produciendo violencia y bloqueos viales en el estado de Jalisco (así como) tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones”, además de importantes interrupciones en vuelos y transporte.

La embajada señaló que grupos criminales han instalado retenes con vehículos incendiados en ciudades del suroeste del país, incluidas zonas de Guerrero, entre ellas Acapulco, y Michoacán, y que los servicios de taxi y transporte compartido en Puerto Vallarta quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Ante ello, pidió evitar viajes no esenciales a casi todo Guerrero, Michoacán y Sinaloa, así como zonas fronterizas de Jalisco y Nayarit, y recomendó consultar con su aerolínea antes de dirigirse a cualquier aeropuerto.

La situación de seguridad alcanzó a diversas naciones, incluidas varias de Europa, Asia y Sudamérica. El Gobierno británico actualizó su alerta de viaje para México, señalando “graves incidentes de seguridad” en Jalisco tras el operativo federal. La recomendación incluye evitar desplazamientos no esenciales y seguir instrucciones de autoridades locales.

La embajada de Polonia lanzó un aviso urgente a todos sus ciudadanos que se encuentran en el estado de Jalisco y sus alrededores. La representación diplomática pidió a sus nacionales extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades mexicanas tras los recientes operativos militares.

Rusia, por su parte, instó a sus nacionales a “posponer sus viajes a la región” y pidió a quienes ya se encuentran en Jalisco “evitar salir a menos que sea absolutamente necesario”, además de seguir de cerca la información oficial y acatar estrictamente las normas impuestas por las autoridades.

Ucrania se sumó a las alertas recomendando a sus ciudadanos mantener la calma, seguir los mensajes oficiales de los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y, de manera notable, “evitar difundir información no verificada” en un contexto de alta tensión informativa.

La representación diplomática de Turquía emitió una alerta para sus ciudadanos ante hechos de violencia en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes y Zacatecas, solicitando extremar precauciones.

Por su parte, la India recomendó a sus connacionales resguardarse en entidades como Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, evitar aglomeraciones y mantenerse atentos a la información oficial.

Guatemala informó que su red consular en México se encuentra en alerta para brindar asistencia a sus ciudadanos, mientras que el Consulado de Argentina recomendó evaluar la necesidad de viajar a Jalisco y, en caso de no ser imprescindible, posponer desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

REPERCUTE EN MEDIOS. La prensa internacional y agencias de noticias como AP, Reuters y EFE reportaron el domingo el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del CJNG, tras un operativo de las fuerzas federales, lo que desató una violenta respuesta del grupo criminal.

Medios como The New York Times y The Guardian calificaron el suceso como el golpe más significativo al narcotráfico tras la captura de El Mayo Zambada, en 2024. Asimismo, resaltaron que el gobierno estadounidense, que ofrecía 15 millones de dólares por él, considera este hecho un avance clave contra el tráfico de fentanilo.

Sobre los narcobloqueos, las agencias reportan incendios de vehículos y bloqueos, así como las alertas de viaje que emitieron para sus ciudadanos las embajadas de Estados Unidos y Canadá.

EU felicita por el golpe: “los buenos somos más”

› Por Tania Gómez

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró el abatimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación y llamó a México a mantener la calma ante la ola de violencia desatada tras el operativo.

A través de redes sociales, el exembajador estadounidense en nuestro país calificó la operación como un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico.

“Las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a El Mencho, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”, declaró el funcionario del gobierno de Trump

También extendió sus felicitaciones a los cuerpos de seguridad del país: “Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, y resumió el operativo con una frase contundente: “Los buenos somos más que los malos”.

Sin embargo, Landau también reconoció la escalada de violencia que se registró inmediatamente después del abatimiento del capo. “Estoy viendo las escenas de violencia de México con mucha tristeza y preocupación. No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder los nervios”, señaló el subsecretario, quien cerró su mensaje con un: “¡Ánimo México!”.

Alertan expertos por posible alza de violencia en CDMX con caída de capo

Por Ivan Ortiz y Fernanda Rangel

Especialistas en seguridad advierten que la Ciudad de México no está exenta de sufrir un auge de violencia tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pues la organización criminal opera en la capital desde hace una década.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Erick Ruiz, consideró que la caída del capo, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por datos para su captura, podría tener un impacto en materia de inseguridad en la capital del país.

El Dato: Sujetos incendiaron un automóvil en Tlalpan. Autoridades capitalinas capturaron a siete personas y descartaron que el caso estuviera ligado a los actos del CJNG.

“En la ciudad no se tiene que tomar por alejado la caída de El Mencho. Si bien los hechos ocurrieron en Jalisco, han afectado ya a una decena de estados, si las principales actividades del cártel en la capital son de tipo flujo financiero, extorsión y reclutamiento, puede repercutir directamente en estos ilícitos.

“Su presencia no será visible como en Jalisco, Michoacán o Tamaulipas y sus actividades podrían seguir de forma igual que hoy en la ciudad, bajo un nuevo liderazgo regional. Pero tampoco podemos descartar un aumento de violencia, aunque no se vea creíble ver narcobloqueos, como en otras zonas”, dijo a La Razón.

Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en temas de seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez, consideró que la presencia del CJNG en la capital del país sí podría tener un impacto.

10 años, al menos, tiene el CJNG con su presencia en la Ciudad de México

Lo anterior, explicó, también sería por el reacomodo de los grupos delictivos locales tras el abatimiento de Oseguera Cervantes, por parte de las Fuerzas Armadas en un operativo en Jalisco.

“Esa posibilidad (de actos criminales) está presente. Si consideramos los bloqueos en una docena de entidades, no se puede descartar que en la Ciudad de México vaya a haber reacciones, ya sea por la lucha interna por llenar el liderazgo, con competidores o autoridades.

“El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización más importante del país y de la capital. Tiene presencia prácticamente en las 16 alcaldías de la ciudad y en toda su periferia, desde Ecatepec, Neza, Texcoco, Chalco, hasta el Valle de Toluca”, dijo.

15 millones de dólares ofrecía EU por información para dar con El Mencho

Las autoridades capitalinas dan cuenta del paso de esta organización jalisciense en la urbe, ya que entre 2020 y julio de 2024 desarticularon cinco células delictivas del CJNG y detuvieron a 48 presuntos integrantes de este cártel, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno de la Secretaría de Seguridad capitalina (SSC).

El 14 de mayo de 2025, la SSC detuvo a Israel Gálvez “N”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco.

De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez, en 2015, año en el que la organización de El Mencho tuvo un auge nacional, el CJNG ingresó a la capital mexicana y desde 2021 es su principal organización criminal.

En su libro Narco CDMX, los periodistas Antonio Nieto, David Fuentes y Sandra Romandía, explican que todo comenzó en las celdas del Reclusorio Oriente, donde se conocieron en 2016 José Pineda, El Avispón, contador del CJNG y hombre de confianza de El Mencho, y Luis Eusebio Duque Reyes, El Duke.

El Duke, relatan, era un expolicía capitalino que purgaba una sentencia de 27 años desde 2005 por robo y que eventualmente sería el líder del penal. Tras darle protección a El Avispón, ingresaría a las filas del cártel jalisciense y sería su líder capitalino.

En junio de 2020, la presencia del CJNG se remarcó con el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de seguridad capitalino, hoy federal, mientras circulaba por Paseo de la Reforma.

Erick Ruiz, quien dirige el “Seminario Universitario sobre Democracia, Defensa, Seguridad e Inteligencia”, de la UNAM, señaló que el CJNG concentra sus actividades en seis alcaldías.

“El cártel opera sobre todo en el cinturón rural que corre desde Cuajimalpa y va por Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta hasta Tláhuac, pero también tienen una presencia importante en la colonia Juárez, en Cuauhtémoc, para el reclutamiento forzado o extorsión telefónica o de cobro de piso”, explicó.

Víctor Manuel Sánchez consideró que los principales negocios de este grupo criminal son el narcomenudeo, la explotación sexual, el lavado de activos, la extorsión y, en menor medida, el secuestro o reclutamiento. Por estas actividades del cártel que encabezaba Oseguera Cervantes, comentó, podrían suceder disputas.

“Hay otras 13 organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México. Ante el abatimiento de El Mencho, algunas podrían ver la posibilidad de robarle al CJNG algunos mercados y territorios, detonando así más violencia en la ciudad”.

Las zonas de mayor riesgo, de acuerdo con el especialista, serían las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tláhuac y Tlalpan, por la confluencia con otros grupos criminales, como la Unión, la Anti-Unión y el Cártel de Tláhuac.

INCERTIDUMBRE MUNDIALISTA. Los expertos consideraron que, de cara a la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que se celebrará en Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México, hay incertidumbre tras la ejecución de Oseguera Cervantes.

“El Mundial ya era un reto, ahora será mayor. No podemos descartar que, por ejemplo, para cuando se lleve a cabo el Mundial se encuentre pacificado Jalisco, como tampoco que no haya violencia en las otras sedes, la ciudad o Monterrey”, comentó Victor Sánchez.

“Lo recomendable sería que el Gobierno de la ciudad reforzara su inteligencia criminal por el Mundial que se avecina. De la mano con la reestructuración criminal del cártel puede subir la clonación de boletos. Y hay que poner especial atención al reclutamiento forzado en diversas alcaldías, por ejemplo, Tlalpan, donde las desapariciones han aumentado”, concluyó Erick Ruiz.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, a causa de la coyuntura por el abatimiento del líder criminal.

En la misma publicación, la mandataria indicó que el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la capital permanecerá en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno federal.

“Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”, aseguró.

Brugada Molina añadió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos.

Golpe al CJNG paraliza aeropuertos y carreteras

› Por Berenice Luna, Cuahutli R. Badillo y Rocio Rangel

Los hechos violentos perpetrados en 20 entidades del país por integrantes del crimen organizado tras la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), paralizaron la actividad económica por la cancelación de más de 200 operaciones aéreas en tres aeropuertos, más de 250 bloqueos carreteros, quema de establecimientos comerciales y unidades de transporte de carga y pasajeros; así como el cierre temporal de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sucursales bancarias.

Estas acciones derivaron en que la Iniciativa Privada reconociera la labor de las Fuerzas Armadas y de seguridad del país por el operativo realizado en Jalisco; sin embargo, exhortaron a que se mantenga el Estado de derecho y salvaguardar a las familias y la actividad económica del país.

La detención y posterior muerte del líder del narcotráfico provocó que se bloquearan carreteras en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, así como Manzanillo, lo que originó que diversos vuelos tuvieran afectaciones, según indicó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de los aeropuertos internacionales de Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo, informó que más de 200 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados este domingo por decisión de las aerolíneas; sin embargo, dijo que los hechos de violencia no impactaron la operación ni la seguridad de sus instalaciones.

El aeropuerto de Guadalajara informó que, según su último corte de las 18:30 horas, tenía registradas 56 cancelaciones y 35 demoras; mientras que, el de Puerto Vallarta, hasta las 14:00 horas tuvo 87 cancelaciones. Compañías aéreas como Volaris, Aeroméxico y Viva informaron que sus operaciones se vieron afectadas, sólo la última reportó 14 vuelos cancelados desde y hacia Puerto Vallarta y 14 más desde y hacia Guadalajara.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) destacó que debido a las “incidencias presentadas” al menos 11 plazas de cobro cerraron; y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó con corte a las 20:00 que tras los 252 bloqueos carreteros, 90 por ciento de ellos “fueron desactivados”.

En carreteras, las operadoras de camiones de pasajeros ETN Turistar, ADO y Estrella Roja cancelaron sus operaciones y servicios en el territorio mexicano con el propósito de salvaguardar la integridad de pasajeros y colaboradores luego de los hechos de violencia.

Tras estos, la quema de vehículos, de establecimientos y las afectaciones a la infraestructura pública y privada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la actuación del Gabinete de Seguridad, así como la coordinación con las autoridades estadounidenses; sin embargo, exhortó a los tres niveles de gobierno a realizar las acciones necesarias para restablecer la seguridad y el Estado de derecho.

“Exhortamos a las autoridades a reforzar de manera coordinada las acciones necesarias para restablecer plenamente el orden y garantizar la seguridad...”, dijo.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hizo un llamado a mantener la calma, la prudencia y responsabilidad y coincidió en el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de seguridad, pero instó a que la “protección de las personas debe ser siempre la prioridad”. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó a las autoridades que se protejan las vialidades, carreteras, comercios y establecimientos a fin de salvaguardar la integridad de la población.

Tras las incidencias delictivas, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo activó un esquema de monitoreo y coordinación con autoridades y llamó a priorizar la seguridad y atender información oficial.

Finalmente, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) sostuvo que es indispensable y obligatorio que prevalezca la accesibilidad en las vías de comunicación y se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación de autotransporte de carga. Recordó la importancia del eje operativo del autotransporte de carga como una actividad estratégica que garantiza el abasto continuo de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos industriales y bienes esenciales en todo el territorio nacional.

El Servicio de Administración Tributaria informó que varias oficinas y Módulos de Servicios Tributarios suspenderán actividades hoy en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, tras los recientes bloqueos en carreteras y hechos violentos.

Asimismo, las sucursales bancarias de BBVA, Santander, Banamex no abrirán hoy, con la intención de salvaguardar a clientes, personas usuarias y colaboradoras, pero exhortaron a que se usen los canales digitales para realizar operaciones.

No obstante, Santander destacó que sólo algunas sucursales de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit no abrirán este lunes y Grupo Financiero Banorte aseguró que los establecimientos de Jalisco y Michoacán permanecerán cerrados, mientras que en Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio de algunas sucursales iniciará a partir de las 11:00 horas.

Coppel también informó que cerrará sus sucursales en Jalisco hasta nuevo aviso con la intención de que colaboradores, clientes y comunidades se mantengan seguros.