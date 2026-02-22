Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea: Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

Este domingo la Secretaría de la Defensa Nacional informó que con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante esta operación, precisó la Defensa, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJN fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

“Entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

