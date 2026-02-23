Se está resguardando la paz y seguridad en el país, pueden estar tranquilos: Sheinbaum

Sheinbaum asegura que se está resguardando la paz tras bloqueos del domingo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está resguardando la seguridad y la paz en el país, después de una larga jornada de bloqueos registrados el domingo, resultado de un operativo federal en el que fue abatido el líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Al inicio de la Conferencia del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que, después de que se registraran bloqueos y actividades violentas en el país el domingo, este lunes inició la jornada sin incidencias.

Además, informó que se mantiene un extenso operativo de seguridad en el país, en coordinación con los gobiernos locales.

Hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación, entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Por lo anterior, la mandataria federal aseguró que, en este momento, “lo más importante es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, y así se está haciendo”.

En su mensaje, Sheinbaum hizo un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, a quienes describió como instituciones integradas por personal profesional y comprometido.

Finalmente, expresó sus condolencias a las familias de los elementos que perdieron la vida durante el operativo y reiteró el reconocimiento del Gobierno federal a su labor en defensa de la seguridad nacional.

El domingo, se registraron bloqueos en varios estados. Estos comenzaron en Jalisco y posteriormente se extendieron a varios estados del país, incluso en el norte, centro y sur.

Posteriormente, se informó que estos fueron resultado de un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, el cual, se informó después, fue para detener a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el lugar también fueron abatidas ocho personas, mientras que otras tres, incluido “El Mencho”, fallecieron al ser trasladados a la Ciudad de México.

