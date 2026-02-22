Siguen activos 21 bloqueos en Jalisco; se mantiene presencia de seguridad estatal y federal

Bloqueos se registraron en Jalisco y estados cercanos el domingo 22 de febrero.

El Gabinete de seguridad federal del Gobierno de México informó que, al corte de las 14:00 horas de este domingo, siguen 21 bloqueos carreteros activos en Jalisco, por los cuales se mantiene la presencia de elementos de seguridad federales y estatales.

A través de una publicación en redes sociales, el Gabinete federal destacó que se mantiene la presencia de elementos de seguridad en el estado, de forma que cinco bloqueos ya fueron desactivados.

— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Gabinete federal de Seguridad del Gobierno de México



El gabinete de seguridad informó que continúa con acciones “de manera coordinada” para restablecer la circulación en los puntos de Jalisco y garantizar la seguridad de la población.

En el mismo sentido, el Gabinete informó que los centros comerciales en Guadalajara, capital de Jalisco, y otros puntos, ya están “abiertos al público”.

Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres.



— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMx) February 22, 2026

No obstante, aseguró que hay reportes de quema en algunas tiendas, los cuales ya están siendo atendidos.

Queman sucursales del Banco de Bienestar en Jalisco y Michoacán

Por Alan Gallegos.

Diferentes sucursales del Banco del Bienestar en los estados de Jalisco y Michoacán fueron quemados, luego de un operativo federal en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera alias “El Mencho”.

El Gabinete de Seguridad de México, informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.

Se informa que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.



— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

Mientras que en Michoacán también se reportó la quema de sucursales del Banco del Bienestar en las ciudades de Hidalgo, Tuxpan y Angangueo.

