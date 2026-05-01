‘Estoy tranquila’: Sheinbaum; niega estar ‘entre la espada y la pared’ por acusación de EU vs Rocha

Relación que se tiene con Estados Unidos es de coordinación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó estar tranquila y negó que Estados Unidos la haya puesto “entre la espada y la pared” con las acusaciones que fincó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, a los cuales acusó de tener vínculos con el crimen organizado.

Claudia Sheinbaum Pardo dijo no ver indicios en esa acción del gobierno de Donald Trump una respuesta para defender a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván quien se encuentra bajo investigación por parte de la Federación, debido a que se permitió la participación de agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino dentro de dicha entidad.

“No sé si estaríamos en una dinámica de ese tipo. Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy: ‘Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared’. ¡Falso! En México decidimos los mexicanos para empezar”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo .

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que su administración se conducirá con justicia, con verdad, pero también defensa a la soberanía nacional, sin importar qué estado esté involucrado, con referencia a los señalamientos que también ha habido contra el gobierno por emprender una indagatoria contra la mandataria panista a raíz de la intervención extranjera que se admitió.

“Las y los mexicanos. Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la relación que se tiene con Estados Unidos es de coordinación y subrayó tajantemente que no se emitirá ninguna subordinación.

“Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces: nunca nos vamos a subordinar. Que es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación”, afirmó.

Agregó: “Y tenemos muy claro y estoy tranquila. Sin ningún problema. Por una cosa: es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia”.

Recordó que en ambos casos, la fiscalía general de la república participa en una investigación y es a la cual corresponde esclarecer los señalamientos que versan alrededor de los mandatarios.

Relativo a la acusación contra el gobernador de Sinaloa, reiteró que tiene que haber pruebas suficientes y por ello es que se solicitaron.

“¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no solicitar las pruebas necesarias. Así es sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico en efecto la responsabilidad probabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano o mexicana. Pero lo que no puede ser es que se hable del estado de derecho y se juzgue previamente”, declaró.

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FGR