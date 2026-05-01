Inadmisible representación de Quirino en España: Labastida Ochoa; ‘lo sensato es que venga un cambio’

“Me parece inadmisible”, así respondió el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa, tras ser cuestionado sobre la representación diplomática de Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, de México en España.

“Diría que (Rubén) Rocha también tenía la fama de ser el enlace (con el narcotráfico) cuando el gobernador era Quirino Ordaz, que hoy es embajador de México en España”, sostuvo el priista en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

-¿Qué piensas de esa representación diplomática?, se le cuestionó a Francisco Labastida.

-“Me parece inadmisible”, contestó.

-¿Se sostendrá?, continuó el cuestionamiento.

-“No lo sé. No tengo forma de saber qué piensa el Gobierno, cómo va a actuar; me parece lo lógico, lo sensato, es que venga un cambio”.

Ante las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos configuran “una bomba casi atómica” que revela la profundidad del problema del narcotráfico en México, afirmó el exgobernador sinaloense Francisco Labastida Ochoa.

Labastida Ochoa advirtió que el caso representa apenas “la punta del iceberg” de una red más amplia de complicidades.

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FGR