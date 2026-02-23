Hay seguimiento a personajes del CJNG que puedan relevar a ‘El Mencho’, informa García Harfuch

Omar García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad está listo ante posibles reacciones del CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’.

El Gabinete de Seguridad mantiene seguimiento a mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían asumir el liderazgo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, abatido en un operativo federal, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, García Harfuch enfatizó que las autoridades federales están preparadas para enfrentar cualquier escenario que pudiera registrarse en el país, ante la muerte del líder criminal.

Detalló que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la prioridad es salvaguardar a la ciudadanía, por lo que el Gabinete trabaja en planes preventivos ante eventuales reacomodos internos o intentos de expansión del grupo criminal.

El Gabinete de Seguridad está trabajando en estar preparados para cualquier tipo de eventualidad; la prioridad es la protección de la ciudadanía Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana



García Harfuch subrayó que existe vigilancia permanente desde el centro de mando para detectar cualquier intento de reestructuración que pudiera derivar en violencia.

Asimismo, indicó que se ha reforzado la seguridad en Jalisco y estados aledaños, que constituyen el área de influencia del CJNG.

García Harfuch remarcó que durante el operativo también fue abatido Hugo “N”, alias ‘El Tuli’, identificado como uno de los hombres más cercanos a ‘El Mencho’.

Sin embargo, enfatizó que se mantiene vigilancia a otros cabecillas que podrían relevar al fallecido líder.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó confirmar si se reforzará su esquema de seguridad personal y se limitó a señalar que cuenta con los elementos correspondientes.

También negó haber regresado a la capital del país en un buque o helicóptero blindado, como se especuló a partir de un video difundido en redes sociales, y aclaró que esta grabación corresponde a un traslado realizado meses atrás a Guaymas.

