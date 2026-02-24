En operativo vs ‘El Mencho’, objetivo no era ultimar a nadie, afirma Sheinbaum

El operativo realizado por parte de las Fuerzas Armadas para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, quien terminó abatido, nunca tuvo como objetivo ejecutar a ninguna persona, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para afirmar que se actuó conforme a la ley.

Ante supuestos comentarios con los que críticos al gobierno aseguraron que la operación realizada este fin de semana contra el capo representó un reconocimiento a la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó tal relación y sostuvo que su plan en esta materia no ha sido modificado.

la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que durante el operativo, los militares involucrados respondieron al ataque que los criminales emprendieron en su contra durante el operativo y en este contexto fue que Nemesio resultó herido, pero fue durante su traslado que murió.

“La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del ejército y responde. Y en el traslado fallece. Pero nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley… Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona, no, no. Lamentablemente, en el operativo fueron atacadas las fuerzas federales. Pero la estrategia es la misma, no ha cambiado”, subrayó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En contraste, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las acciones emprendidas durante el gobierno calderonista se actuó fuera de la ley y se hizo uso ilegal de las fuerzas armadas.

“No había una ley que las protegiera y esa fue decisión del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas ilegítimo, pero al final lo operó como presidente. E ilegítimo porque llegó con un fraude. Entonces, él actuó fuera de la ley todo el tiempo”, insistió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Respecto a la reacción que los criminales mantuvieron tras la ejecución de ‘El Mencho’, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que este lunes hubo otros siete bloqueos carreteros que fueron atendidos por las autoridades.

Consultada sobre el impacto de esta situación para la realización del mundial, que tendrá entre sus sedes al estado de Jalisco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se tienen todas las garantías para su realización y que no existe ningún riesgo para ninguna persona que visite al país.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tener en puerta la realización de un plan específico para el estado de Jalisco.

