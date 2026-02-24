Del rastreo a la captura: así fue la caída del capo

Una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera, El Mencho, fue el elemento central que llevó a que elementos del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) dieran con la ubicación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por medio de un operativo que se desenvolvió en tres días y terminó con su ejecución.

Al exponer el operativo llevado a cabo el domingo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, precisó que los trabajos de inteligencia militar permitieron localizar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del capo, que fue quien la trasladó hasta un poblado en Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con El Mencho.

8 delincuentes perdieron la vida en Tapalpa durante el operativo

Al día siguiente, la mujer se retiró y se supo que el criminal permaneció en el mismo inmueble junto a un círculo de seguridad, lo que llevó a que ese mismo día se planificara la operación. Puntualizó que es “doctrina” que quien vaya a ejecutar la operación se encargue de la planeación, por lo que para este caso el operativo fue montado por las Fuerzas Especiales y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la GN.

Para esto se requirieron tres componentes: Uno terrestre, integrado por la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la GN, así como una fuerza aeromóvil compuesta por seis helicópteros y personal de Fuerzas Especiales, que se trasladaron a “área de operaciones”, fuera de Jalisco, para conservar el “secreto”, así como el apoyo aéreo con aviones de la FAM.

El Dato: LA PAREJA sentimental desde 2022 de El Mencho es Guadalupe Moreno; era considerada coordinadora regional o jefa de plaza.

Una vez corroborada la presencia de El Mencho en el lugar, el 22 de febrero se inició con el desplazamiento terrestre de los elementos hacia el punto para efectuar la detención, en cumplimiento de las dos órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

Trevilla Trejo enfatizó que el plan desde el inicio era aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Ya en el lugar, los criminales que resguardaban al capo abrieron fuego en contra de los militares, describiendo el momento como “un ataque muy violento”.

13 agresiones se reportaron en Michoacán: murieron 4 delincuentes

En el lugar, ocho delincuentes perdieron la vida y se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes, uno de estos de origen ruso y que en 2015 fue utilizado para derribar un helicóptero de la FAM en otra operación que se había montado para detenerlo. También se aseguraron ocho autos, cartuchos y cargadores.

En medio del operativo, Oseguera consiguió huir junto a otros criminales y se internaron en la zona boscosa hasta llegar a un complejo de cabañas en las orillas de Tapalpa, donde militares volvieron a cercarlo y emprendieron una persecución hasta ubicarlo oculto en la maleza. Los criminales volvieron a abrir fuego contra los soldados, e incluso usaron un lanzacohetes contra un helicóptero que tuvo que salir del operativo y aterrizar de emergencia en Sayula, sin que algún elemento a bordo resultara herido.

En tierra, el personal repelió la agresión y fue cuando resultaron heridos El Mencho y dos escoltas, tras lo cual personal de sanidad militar determinó evacuarlos a una instalación médica en Jalisco, junto a un oficial herido; sin embargo, en el trayecto murió el delincuente y se cambió la ruta hacia el Aeropuerto de Morelia, en Michoacán, para trasladar los cuerpos a un avión de caza de la FAM, que fue el que los llevó a la Ciudad de México.

“Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo, por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí, en la capital de Jalisco”, dijo.

En medio del enfrentamiento cayó el principal operador logístico y financiero y la persona de mayor confianza de El Mencho, Hugo ‘N’, El Tuli. A él se le señaló de haber coordinado los bloqueos, incendios de vehículos, ataques a instalaciones militares y GN, negocios, e incluso, ofreció 20 mil pesos por cada militar que asesinaran.

El Tuli fue localizado por medio de una unidad aeromóvil de las Fuerzas Especiales. Intentó escapar en un vehículo mientras continuaba con la agresión al personal militar, que repelió el ataque y esto derivó en su muerte. En el lugar se le aseguraron un arma larga, siete millones 200 mil pesos y 965 mil dólares, cartuchos y cargadores.

En cuanto al saldo de esta operación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que hubo 62 personas muertas, de las cuales 34 fueron criminales, 25 guardias nacionales, dos elementos locales y una civil.

En Jalisco ocurrieron 27 agresiones, en donde 25 guardias nacionales perdieron la vida, así como un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como una mujer. En la entidad fueron abatidos 30 miembros del CJNG.

En Michoacán hubo 13 agresiones que llevaron a que otros cuatro delincuentes murieran, mientras que 15 uniformados resultaron lesionados. A lo largo de la operación que se extendió por siete entidades, se logró la detención de 70 personas.

Se reportaron 85 bloqueos en carreteras de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco hubo 18.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las fuerzas armadas de Estados Unidos no participaron en el operativo y enfatizó que esta operación fue realizada únicamente por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.

“Muy importante decir, lo dijo el secretario: las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación, en la operación, de fuerzas de EU”, recalcó.

Al recordar que existe un entendimiento en materia de seguridad entre ambas administraciones, enfatizó que la colaboración del gobierno de Trump únicamente fue respecto al intercambio de información.

“El Entendimiento con EUse basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de EU, incluso ellos sacaron un comunicado (inteligencia), pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso, de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.

En cuanto al reporte del armamento que fue asegurado en los lugares del operativo, el secretario Trevilla aseguró que la mayoría provenía de EU: “Ya se ha mencionado aquí, hablando de la estrategia general: se han asegurado, en lo que va de la administración, 23 mil armas. De esas 23 mil armas, el 80 por ciento son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos, es la misma proporción”.

