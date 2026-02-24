Hay Gobierno y se resguarda la seguridad y la paz: CSP

Tras los múltiples episodios violentos y enfrentamientos que se desataron en gran parte del país luego del abatimiento del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la Presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un llamado a la tranquilidad al asegurar que ya no hay ningún bloqueo y se ha conseguido el restablecimiento de la actividades cotidianas.

Acompañada únicamente de los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y Marina (Semar), la mandataria federal brindó un primer reporte del control que se ha tomado de la situación.

El Dato: La mandataria recordó que se cuenta con un grupo de trabajo con el SAT, FGR y la UIF para combatir el lavado de dinero y las factureras involucradas con el narco.

“El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, sostuvo.

Comentó que se mantiene un centro de mando con coordinación nacional, en donde la Secretaría de Gobernación continúa en contacto con todos los estados.

“Y lo más importante, en este momento, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México, y así se está haciendo. El día de hoy, ya hay más tranquilidad. Y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, sostuvo.

Aseguró que en caso de que se llegara a presentar una nueva situación de emergencia, las Fuerzas Federales estarán atentas para atender a la población.

“Hay Gobierno, pueden estar tranquilos”, afirma Sheinbaum ı Foto: Especial

En este marco, hizo un llamado a que las universidades y planteles que suspendieron actividades o tomaron medidas al respecto, a que se reanuden las labores.

“Y, en efecto, algunas universidades en algunos lugares decidieron suspender clases el día de hoy, y esperemos que ya el día de mañana se puedan recuperar sin ningún problema”, dijo.

En su mensaje, la mandataria realizó un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la labor desempeñada y a cuyos elementos definió como personas preparadas y un “enorme patriotismo”.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente, México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias; son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento”, subrayó la mandataria.

También envió condolencias a las familias de los elementos que perdieron la vida durante el operativo: “Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás”.

Sheinbaum Pardo también enfatizó que los problemas de seguridad no se registraron en todas las entidades: “Esa existe, la gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es, estas situaciones que se dieron ayer, que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados”.

Durante su mensaje, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, envió condolencias a las familias de los elementos que murieron durante el operativo.

Entre pausas, con las manos sobre los bordes del atril y la voz entrecortada al borde del llanto, el general expresó un reconocimiento al personal, enfatizando que el operativo fue muestra de la fuerza con la que cuenta el Estado.

“Damos, aprovecho: Primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También vamos… Y un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”, dijo.

Por la tarde, el Gabinete Federal y ampliado acudió a Palacio Nacional, a una reunión con la Presidenta. Sólo el director del ISSSTE, Martí Batres, habló con la prensa, y negó que el motivo del encuentro fuera abordar temas de seguridad a raíz de lo ocurrido o respecto al Mundial. No obstante, afirmó que hubo un reconocimiento a la Defensa y a su titular “por su patriotismo y por su labor”.

Van por otros cabecillas del cártel del narcotráfico

› Por Yulia Bonilla

Ante la posibilidad de que continúen las reacciones violentas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el Gabinete se encuentra preparado para enfrentar esta u otra situación que se registre en el país.

En conferencia el funcionario sostuvo que la instrucción girada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es la de salvaguardar a la ciudadanía y sobre ello se han concentrado los esfuerzos.

El Tip: en jalisco se sumaron 2,500 elementos militares de otros estados a los 7,000 que ya se encontraban en el territorio.

“Por supuesto, ya con las consideraciones que usted menciona, el Gabinete de Seguridad está trabajando en, primero, estar preparados para cualquier tipo de eventualidad, como ya lo dijo la señora Presidenta. La prioridad es la protección de la ciudadanía”, dijo.

Enfatizó en que se tienen planes en caso de que este grupo criminal entre en una reestructuración, o que vaya a darse una expansión del mismo, como ha ocurrido con otros cárteles.

“Estamos muy atentos con el Centro de Mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel, primero, que vaya a ser violenta. Entonces, estamos preparados para eso y estamos trabajando en el reforzamiento también de la zona”, dijo.

A pesar de que durante el operativo también se abatió a Hugo “N”, El Tuli, considerado uno de los más cercanos a El Mencho, el secretario de Seguridad comentó que se mantiene el seguimiento a otros cabecillas del cártel.

“En este caso, más bien sería lo que mencionó usted, el reacomodo dentro de este grupo delincuencial en el estado de Jalisco. Hay un seguimiento particular, ya, de varios mandos de esta organización criminal”, refirió.

Al consultar a la Presidenta Sheinbaum si reforzará la seguridad que la resguarda, no confirmó ni lo negó, únicamente comento: “Particularmente, pues obviamente los elementos de seguridad”.

Del rastreo a la captura: Así fue la caída del Capo

Por Staff Infografía y Yulia Bonilla

Una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera, El Mencho, fue el elemento central que llevó a que elementos del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) dieran con la ubicación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por medio de un operativo que se desenvolvió en tres días y terminó con su ejecución.

Al exponer el operativo llevado a cabo el domingo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, precisó que los trabajos de inteligencia militar permitieron localizar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del capo, que fue quien la trasladó hasta un poblado en Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con El Mencho.

8 delincuentes perdieron la vida en Tapalpa durante el operativo

Al día siguiente, la mujer se retiró y se supo que el criminal permaneció en el mismo inmueble junto a un círculo de seguridad, lo que llevó a que ese mismo día se planificara la operación. Puntualizó que es “doctrina” que quien vaya a ejecutar la operación se encargue de la planeación, por lo que para este caso el operativo fue montado por las Fuerzas Especiales y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la GN.

Para esto se requirieron tres componentes: Uno terrestre, integrado por la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la GN, así como una fuerza aeromóvil compuesta por seis helicópteros y personal de Fuerzas Especiales, que se trasladaron a “área de operaciones”, fuera de Jalisco, para conservar el “secreto”, así como el apoyo aéreo con aviones de la FAM.

El Dato: LA PAREJA sentimental desde 2022 de El Mencho es Guadalupe Moreno; era considerada coordinadora regional o jefa de plaza.

Una vez corroborada la presencia de El Mencho en el lugar, el 22 de febrero se inició con el desplazamiento terrestre de los elementos hacia el punto para efectuar la detención, en cumplimiento de las dos órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

Trevilla Trejo enfatizó que el plan desde el inicio era aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Ya en el lugar, los criminales que resguardaban al capo abrieron fuego en contra de los militares, describiendo el momento como “un ataque muy violento”.

13 agresiones se reportaron en Michoacán: murieron 4 delincuentes

En el lugar, ocho delincuentes perdieron la vida y se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes, uno de estos de origen ruso y que en 2015 fue utilizado para derribar un helicóptero de la FAM en otra operación que se había montado para detenerlo. También se aseguraron ocho autos, cartuchos y cargadores.

En medio del operativo, Oseguera consiguió huir junto a otros criminales y se internaron en la zona boscosa hasta llegar a un complejo de cabañas en las orillas de Tapalpa, donde militares volvieron a cercarlo y emprendieron una persecución hasta ubicarlo oculto en la maleza. Los criminales volvieron a abrir fuego contra los soldados, e incluso usaron un lanzacohetes contra un helicóptero que tuvo que salir del operativo y aterrizar de emergencia en Sayula, sin que algún elemento a bordo resultara herido.

En tierra, el personal repelió la agresión y fue cuando resultaron heridos El Mencho y dos escoltas, tras lo cual personal de sanidad militar determinó evacuarlos a una instalación médica en Jalisco, junto a un oficial herido; sin embargo, en el trayecto murió el delincuente y se cambió la ruta hacia el Aeropuerto de Morelia, en Michoacán, para trasladar los cuerpos a un avión de caza de la FAM, que fue el que los llevó a la Ciudad de México.

“Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo, por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí, en la capital de Jalisco”, dijo.

En medio del enfrentamiento cayó el principal operador logístico y financiero y la persona de mayor confianza de El Mencho, Hugo ‘N’, El Tuli. A él se le señaló de haber coordinado los bloqueos, incendios de vehículos, ataques a instalaciones militares y GN, negocios, e incluso, ofreció 20 mil pesos por cada militar que asesinaran.

El Tuli fue localizado por medio de una unidad aeromóvil de las Fuerzas Especiales. Intentó escapar en un vehículo mientras continuaba con la agresión al personal militar, que repelió el ataque y esto derivó en su muerte. En el lugar se le aseguraron un arma larga, siete millones 200 mil pesos y 965 mil dólares, cartuchos y cargadores.

En cuanto al saldo de esta operación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que hubo 62 personas muertas, de las cuales 34 fueron criminales, 25 guardias nacionales, dos elementos locales y una civil.

En Jalisco ocurrieron 27 agresiones, en donde 25 guardias nacionales perdieron la vida, así como un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como una mujer. En la entidad fueron abatidos 30 miembros del CJNG.

En Michoacán hubo 13 agresiones que llevaron a que otros cuatro delincuentes murieran, mientras que 15 uniformados resultaron lesionados. A lo largo de la operación que se extendió por siete entidades, se logró la detención de 70 personas.

Se reportaron 85 bloqueos en carreteras de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco hubo 18.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las fuerzas armadas de Estados Unidos no participaron en el operativo y enfatizó que esta operación fue realizada únicamente por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.

“Muy importante decir, lo dijo el secretario: las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación, en la operación, de fuerzas de EU”, recalcó.

Al recordar que existe un entendimiento en materia de seguridad entre ambas administraciones, enfatizó que la colaboración del gobierno de Trump únicamente fue respecto al intercambio de información.

“El Entendimiento con EUse basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de EU, incluso ellos sacaron un comunicado (inteligencia), pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso, de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.

En cuanto al reporte del armamento que fue asegurado en los lugares del operativo, el secretario Trevilla aseguró que la mayoría provenía de EU: “Ya se ha mencionado aquí, hablando de la estrategia general: se han asegurado, en lo que va de la administración, 23 mil armas. De esas 23 mil armas, el 80 por ciento son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos, es la misma proporción”.

Dieron con El Mencho por operador de su pareja sentimental ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

En 5 estados reportan 8 ataques a la prensa

› Por Claudia Arellano

Periodistas fueron atacados en medio de bloqueos y enfrentamientos tras la caída de El Mencho; en Jalisco, un reportero sobrevivió a un ataque armado al cubrir los hechos.

La organización Artículo 19 documentó ocho agresiones contra la prensa durante la jornada de bloqueos y hechos violentos registrados este domingo 22 de febrero en diversas entidades del país.

El dato: La organización civil Artículo 19 monitorea la jornada de violencia del CJNG, por lo que llamó a los periodistas a contactarlos en sus redes en caso de ser agredidos.

De acuerdo con la organización, las agresiones ocurrieron en Guanajuato, 2; Jalisco, 2; Tamaulipas, 2; Michoacán, 1 y Sinaloa, 1; y estarían vinculadas a grupos del crimen organizado o a sujetos desconocidos. Una agresión en Nayarit aún no ha concluido su proceso de documentación.

Artículo 19 recordó que el periodismo cumple un rol vital al informar a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones conscientes sobre su propia seguridad, y subrayó que, en contextos de alto riesgo, las autoridades federales y estatales tienen la obligación de garantizar la protección de periodistas y generar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de expresión y de información.

En este contexto, el periodista Otoniel Martínez, de Noticias en Jalisco, relató a La Razón cómo vivió la violencia desatada tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Martínez explicó que, este domingo, mientras cubría dos eventos en la Glorieta de los Niños Héroes —un medio maratón internacional con más de 23 mil participantes y una jornada de colectivos de búsqueda—, comenzaron a circular rumores sobre un operativo en el municipio de Tapalpa, a 140 kilómetros de Guadalajara.

Minutos después, los reporteros observaron la movilización de ambulancias y patrullas, así como las columnas de humo provocadas por los narco bloqueos en distintos puntos del estado: “Guadalajara se convirtió en una ciudad fantasma”.

Alrededor del mediodía se confirmó que el operativo en Tapalpa derivó en la captura del líder criminal, lo que detonó bloqueos, quema de vehículos y abandono de tráileres en avenidas principales.

Tras concluir una cobertura en un punto donde las fuerzas federales levantaban vehículos incendiados y trasladaban detenidos, Martínez y su colega decidieron dirigirse al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que autoridades informaran que operaba con normalidad.

Sin embargo, a seis kilómetros del aeropuerto, cuatro sujetos encapuchados y armados cerraron la carretera y obligaron a los automovilistas a desviarse: “Pensamos que eran policías protegiendo la circulación, pero no. Eran cuatro sujetos encapuchados con pistola en mano”.

Al intentar retirarse del lugar, escucharon al menos tres detonaciones. Una bala atravesó la ventanilla trasera izquierda de la camioneta, cruzó la lámina del vehículo y salió por el costado derecho.

“Sentimos cómo el vidrio se nos vino encima. Nuestra reacción fue agacharnos. Mi compañero no perdió el control y aceleró para alejarnos”, explicó.

Lograron refugiarse en el estacionamiento de un mercado, donde confirmaron que el disparo atravesó completamente la unidad. Pese al ataque, continuaron la cobertura hasta la medianoche.

Martínez señaló que, tras 24 horas de la reacción del grupo criminal, el “código rojo” seguía activo en Jalisco. Todos los eventos masivos fueron suspendidos, incluida la jornada de vacunación masiva contra el sarampión en la entidad.

Indicó que autoridades de los tres órdenes de gobierno estaban en una mesa de seguridad en la entidad y que, de manera preliminar, se reportaban al menos 25 detenidos, 11 agresiones directas, saqueos a tiendas y afectaciones al transporte.

Artículo 19 reiteró que, en escenarios como el descrito, el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para periodistas y evitar que la violencia se convierta en un obstáculo adicional para el derecho de la sociedad a estar informada.

Alma, periodista de un portal de noticias en Michocán, quien prefirió no dar su apellido por seguridad, dijo que, tras confirmarse la muerte del capo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación sabía que sus allegados responderían con una serie de acciones terroristas que tiene a los habitantes de varias zonas de México en tensión desde hace varios meses o años.

“La organización criminal empezó con ‘narcobloqueos’ en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. Es cuando nosotros sabemos que algo va a ocurrir, tierra caliente no perdona y mucho menos si tu labor es informar, en este caso, mi compañero y yo fuimos bajados de nuestro vehículo, y eso es lo menor que puede ocurrir en este territorio”, explicó.

Ante la alarmante situación, dijo, el gobierno estatal suspendió el transporte en algunas zonas y las clases presenciales.

Los actos violentos se extendieron a los estados de Colima y Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo: “donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios, sucursales del Banco del Bienestar y, aunque hay hoy más calma, la gente sigue encerrada. Muchos compañeros han preferido no salir a campo”, dijo.

Sin extranjeros afectados: SRE

Por Yulia Bonilla

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró en un comunicado que ninguna persona extranjera ha sido reportada como afectada, derivado de los acontecimientos violentos que se desataron en varios estados del país, tras la muerte el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho.

“Hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada. No obstante, la Cancillería se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera”, sostuvo.

De esta manera, afirmó que existen condiciones de seguridad dentro del país: “En México prevalece el Estado de derecho para salvaguardar la seguridad y el bienestar de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional”.

Por medio de una breve tarjeta informativa, la cancillería también envío un agradecimiento hacia las otras representaciones que han mostrado solidaridad con las Fuerzas Armadas: “La SRE se mantiene en contacto con las representaciones acreditadas en México y agradece las muestras de reconocimiento y solidaridad transmitidas hacia nuestras Fuerzas de Seguridad”, dijo, al replicar que se restableció la paz y la seguridad en las regiones afectadas,como lo informó la Defensa Nacional.

FGR identifica genéticamente a El Mencho

› Por Tania Gómez

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes la identificación genética del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el domingo durante los hechos violentos registrados en el poblado de Tapalpa, Jalisco.

La dependencia federal también informó la apertura de 57 carpetas de investigación en 14 estados del país derivadas de una ola de violencia que sacudió al territorio nacional el pasado domingo.

El Tip: La Jefa de Gobierno informó que el Gabinete de Seguridad capitalino se mantiene en sesión permanente y en coordinación con el Gobierno federal para proteger las alcaldías.

La dependencia detalló que elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) un arsenal de alto poder, que incluye “fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero”, además de dos presuntos integrantes de la organización criminal cuya situación jurídica, precisó la institución, “se resolverá conforme a derecho”.

57 carpetas de investigación abrió la FEMDO

Asimismo, el ministerio público ordenó la realización de diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México, mientras que personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladó a Tapalpa para el “levantamiento, procesamiento e identificación formal” de los cuerpos de otras víctimas que perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Elementos del Ejército resguardan la FGR ante la llegada del cuerpo de Nemesio Oseguera, el 22 de febrero del 2026. ı Foto: Cuartoscuro

En cuanto al contexto nacional, la FGR informó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) abrió 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana como consecuencia de los actos violentos registrados en distintas entidades del país, de las cuales 37 corresponden al estado de Jalisco, epicentro de los enfrentamientos.

Las investigaciones se iniciaron por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La FGR señaló que continuará con los trabajos de investigación y que mantendrá informada a la opinión pública “en la medida que el debido proceso lo permita”.

Trump exige a México que redoble esfuerzos antinarco

› Por Tania Gómez

Un día después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército en el municipio de Tapalpa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lejos de celebrar el resultado del operativo, utilizó el momento para mantener su presión a nuestro país para que “haga más” contra los cárteles

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió el mandatario en un escueto mensaje en su red social Truth Social.

En contraste, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado celebró el operativo y reconoció el liderazgo y el sacrificio de las fuerzas mexicanas.

El Dato: El domingo el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, celebró el abatimiento del capo y calificó la operación como un hito histórico en la lucha contra el crimen.

“Estados Unidos elogia a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cártel Jalisco Nueva Generación, poniendo así fin a su régimen de terror”, señaló la oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

La dependencia federal también reconoció el costo del operativo: “Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación”.

El presidente de EU, Donald Trump, ayer, en la Casa Blanca. ı Foto: AP

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dirigió un mensaje directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales: “Reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el Cártel Jalisco”.

El diplomático estadounidense calificó el resultado como “un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades”. También destacó que “el pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad”.

El funcionario subrayó la relación entre ambas naciones: “los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México como socios soberanos”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró la noche del domingo que autoridades de su país brindaron “apoyo de inteligencia” al gobierno de México para que se diera el operativo y, a nombre de la administración de Donald Trump reconoció y agradeció al Ejército mexicano “por su cooperación y exitosa ejecución de esta operación”.

En un mensaje en la plataforma X, la vocera de Washington señaló: “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Tapalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Añadió que el capo “era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.

OEA expresa solidaridad con México ante violencia

› Por Claudia Arellano

LA ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos (OEA) manifestó su respaldo a México ante la ola de violencia registrada en diversos estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado domingo, fuerzas federales abatieron a Oseguera Cervantes en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que participaron elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia y cooperación internacional.

De acuerdo con los reportes oficiales, el enfrentamiento dejó 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, 30 presuntos integrantes del CJNG muertos y 70 detenidos. La identidad del capo fue confirmada mediante pruebas forenses.

Ante estos hechos, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, publicó en la red social X un mensaje de solidaridad con el gobierno y el pueblo de México.

Desde la Secretaría General de la OEA seguimos con atención los acontecimientos recientes en México y expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo mexicano frente a los desafíos que enfrentan en su combate a la delincuencia

“Desde la Secretaría General de la OEA seguimos con atención los acontecimientos recientes en México y expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo mexicano frente a los desafíos que enfrentan en su combate a la delincuencia”, expresó.

Ramdin subrayó la necesidad de respuestas firmes, coordinadas y sostenidas ante el crimen organizado, y reconoció los esfuerzos del Estado mexicano en lo que calificó como una lucha hemisférica contra amenazas complejas.

El organismo recordó que, como foro político regional y referente técnico en materia de seguridad multidimensional, ha desarrollado instrumentos y espacios de cooperación para proteger infraestructuras críticas y fortalecer el Estado de Derecho en los países miembros.

OEA expresa solidaridad con México ante violencia ı Foto: Especial

La muerte del presunto líder criminal detonó bloqueos carreteros, incendios de vehículos, saqueos a tiendas y daños a sucursales bancarias en al menos 20 estados del país.

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (UDG) suspendieron clases presenciales, mientras aerolíneas cancelaron vuelos y cientos de turistas quedaron varados.

Autoridades reportaron entre 14 y 26 personas fallecidas, incluida una mujer embarazada, así como más de mil turistas resguardados en el Zoológico de Guadalajara, en medio de la emergencia.

Senadores exigen que se desarticule el CJNG

› Por Tania Gómez

El operativo con el que el Ejército logró el domingo la neutralización del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dividió opiniones entre las bancadas en el Senado: mientras Morena lo calificó como “un triunfo del Estado mexicano” , la oposición advirtió que capturar a la cabeza de una organización criminal sin desmantelarla puede agravar la violencia, como ha ocurrido históricamente.

El Dato: El grupo parlamentario de Morena en el Senado emitió un comunicado en el que respaldó la estrategia de seguridad impulsada por la Presidenta y el Gabinete de Seguridad.

La acción que culminó en la captura y muerte del líder criminal fue reconocida por los legisladores, pero difirieron sobre su significado y sus consecuencias.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), calificó el hecho como “un triunfo del Estado mexicano”, y consideró que con ello “se consolida la fortaleza que tienen las instituciones de seguridad de México”.

El morenista aseguró que la coordinación de inteligencia entre las fuerzas armadas y el intercambio de información con Estados Unidos en el marco de convenios bilaterales, fue determinante, y que la vida en el país ya regresa a la normalidad.

PAN advierte fragmentación y aumento de violencia

Por el contrario, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, si bien reconoció el hecho, advirtió de la necesidad de que el cártel sea desmantelado, o de lo contrario, “el problema se agrava”.

“Lo que los últimos 37 años nos enseñan, es que cuando se detiene a la cabeza de una organización criminal y no se desmantela a la organización, lejos de resolverse el problema, se agrava” Ricardo Anaya, senador del PAN



Recordó que la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, fragmentó el Cártel de Guadalajara en tres organizaciones : Sinaloa, Tijuana y Juárez, y que el propio CJNG nació luego de que Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal fue abatido en 2010.

“Si lo único que hacen es detener a la cabeza, la historia nos dice que lo que va a ocurrir es que habrá no menos, sino inclusive más violencia que la que había antes”, advirtió.

Anaya también apuntó hacia vínculos que, dijo, deben romperse para que el operativo tenga impacto real: “Desmantelar a la organización implica, entre otras cosas y de manera fundamental, que se rompan los vínculos con funcionarios del gobierno, con políticos de Morena, con alcaldes, con gobernadores, con ministerios públicos, porque eso está en la raíz del problema”.

Gobierno Federal “no dimensionó la reacción”: PRI

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, felicitó a las Fuerzas Armadas, pero señaló la falta de previsión del Gobierno Federal ante las consecuencias del operativo en 22 estados.

“El gobierno no dimensionó cuál iba a ser la reacción en todo el país”, dijo. Describió escenas de parálisis en ciudades como Acapulco, donde hubo negocios cerrados, transporte quemado, y ciudadanos aterrados.

También denunció que el vacío de comunicación institucional fue aprovechado por grupos delincuenciales para sembrar desinformación en redes sociales. “No hubo información y eso no debe de suceder”, sentenció.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, envió un mensaje en el que reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas y expresó condolencias a las familias de los elementos caídos:

“No alcanzaremos la paz solo con la desarticulación de una organización criminal; debemos atender la raíz de la violencia , combatir la desigualdad, generar mejores oportunidades para los jóvenes y garantizar justicia para todas las víctimas”. Aprovechó para exigir que el Senado de la República instale, sin más demora, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.





Diputados piden fortalecer al Estado contra el crimen

› Por Claudia Arellano

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara en su postura frente al crimen organizado: “no habrá pacto con el crimen, no habrá tregua con quienes atentan contra la paz de México”.

A través de una columna compartida en sus redes sociales, el legislador calificó como “un hecho contundente” el abatimiento de quien fuera señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al considerarlo “un golpe estratégico que demuestra la capacidad del Estado para enfrentar a quienes han sembrado miedo y violencia”.

Monreal sostuvo que los hechos ocurridos este domingo en Jalisco —y que se extendieron a otras entidades del país— no fueron producto de la improvisación, sino resultado de meses de trabajo de inteligencia y coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Detalló que durante el operativo hubo bajas del lado del grupo delictivo y también elementos del Ejército resultaron heridos en cumplimiento de su deber. “Estos datos no deben leerse con morbo, sino con claridad: el Estado mexicano actuó conforme a la ley, enfrentó una agresión armada y logró neutralizar una amenaza que por años lastimó a miles de familias en todo México”, expresó.

Desde la Cámara de @Mx_Diputados, damos seguimento a la conferencia presidencial respecto al exitoso operativo en contra del cartel criminal internacional más peligroso y que generaba la mayor violencia en México desde hace décadas.

Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas… pic.twitter.com/LP68QroufQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 23, 2026

Monreal reconoció que tras un golpe de esa magnitud se registraron reacciones violentas en distintos puntos del territorio nacional, con bloqueos y actos de intimidación. No obstante, aseguró que dichas acciones evidencian que las estructuras criminales están siendo debilitadas.

“La demostración de violencia no es señal de debilidad gubernamental. Es, paradójicamente, la respuesta desesperada ante una acción efectiva”, subrayó.

Asimismo, destacó que el operativo mostró la importancia de la cooperación bilateral en materia de información, al señalar que los fenómenos criminales trascienden fronteras y requieren colaboración internacional para mejorar la eficacia de las acciones de seguridad.

El legislador llamó a analizar los hechos con serenidad y a no permitir que el miedo o la desinformación se impongan. Señaló que será el Gabinete de Seguridad el que informe a detalle sobre lo ocurrido y las acciones para contener sus efectos.

En su posicionamiento, insistió en la necesidad de unidad para respaldar la Estrategia Nacional de Seguridad y fortalecer a las instituciones. “México vive un momento decisivo. Golpear a estructuras criminales de alto nivel implica riesgos, pero también abre oportunidades para consolidar la paz”, apuntó.

Finalmente, al citar la obra La guerra y la paz, de León Tolstói, Monreal reflexionó que los conflictos no se reducen a batallas aisladas, sino que impactan de manera prolongada la vida de los pueblos, por lo que la respuesta del Estado debe ser integral, coordinada y sostenida en el tiempo.

México vive un momento decisivo. Golpear a estructuras criminales de alto nivel implica riesgos, pero abre oportunidades para consolidar la paz. Los procesos de pacificación son complejos y requieren constancia. #Columna, vía @El_Universal_Mx. https://t.co/jL0Uy6TAD8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 23, 2026

Relaja EU su alerta tras operativo contra CJNG

› Redacción

LA EMBAJADA de Estados Unidos en México relajó la alerta para sus ciudadanos en varios estados del país, tras las acciones violentas derivadas de la captura y posterior abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre las ubicaciones que destacó bajo observación, en su quinta actualización, incluyó las ciudades de Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, en Jalisco, y Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, en Nayarit, debido a los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva relacionada con las operaciones de seguridad que tuvieron lugar el 22 de febrero.

“Se insta a los ciudadanos estadounidenses en lugares específicos de México a refugiarse. El personal del gobierno de EU en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit) y Ciudad Guzmán (Jalisco) se está refugiando hasta que se despejen todos los bloqueos, e instamos a los ciudadanos estadounidenses a hacer lo mismo”, detalló en un comunicado.

El domingo 22 de febrero se registraron acciones violentas tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, líder del CJNG ı Foto: Cuartoscuro

La representación diplomática destacó que aunque se reportaron incidentes el domingo pasado, “la situación ha vuelto a la normalidad en las siguientes zonas: Baja California (incluyendo Tijuana, Tecate y Ensenada), Quintana Roo (incluyendo Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), Colima, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”.

“Todos los aeropuertos de México están abiertos y la mayoría están operando normalmente (…). Si viaja a través de cualquier aeropuerto que no sea Guadalajara o Puerto Vallarta, no hemos recibido ninguna indicación de interrupciones de vuelo relacionadas con la seguridad”, agregó la embajada en sus redes sociales.

La representación también manifestó que no cuenta con reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, “aunque algunas carreteras en el estado de Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no están completamente reabiertas”.

Refuerza Brugada seguridad tras la caída de El Mencho

› Por Jonathan Castro

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó sobre un reforzamiento de la seguridad en la Ciudad de México tras el abatimiento del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En un video publicado en sus redes sociales, la mandataria capitalina destacó la coordinación que hay con las autoridades federales y locales, por ello mantuvo en sesión permanente el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz y desplegó un operativo de vigilancia.

30 supuestos integrantes del CJNG fueron abatidos por las autoridades federales

“Como medida preventiva hemos decidido instalarnos en sesión permanente, como lo hicimos desde ayer (domingo), este Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México.

“Se ha desplegado también un operativo en la ciudad con apoyo de las fuerzas federales y mantenemos vigilancia reforzada en el aeropuerto, en puntos carreteros y en otros espacios estratégicos; con los Cóndores, que son los helicópteros de la Secretaría de Seguridad que realizan sobrevuelos periódicos y mantenemos el patrullaje preventivo en todas las colonias y territorios”, expresó.

Clara Brugada junto al Gabinete de Seguridad, ayer, en un videomensaje. ı Foto: Especial

El domingo, integrantes del CJNG llevaron a cabo distintas actividades delictivas tras el abatimiento de Nemesio Oseguera durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco.

70 presuntos criminales fueron detenidos el domingo durante la ola de violencia

Esto provocó que los criminales incendiaran automóviles y tráileres para bloquear vialidades jaliscienses, así como de otros 19 estados; además, también se enfrentaron con las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la ola de violencia registrada dejó un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, así como un guardia de prisiones, un funcionario de la Fiscalía de Jalisco y una mujer. Además, las autoridades abatieron a 30 presuntos delincuentes.

Brugada Molina además expresó su respaldo a la política de seguridad de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que la vida en la Ciudad de México transcurre en calma.

El Dato: Autoridades federales reportaron que el domingo hubo, al menos, 85 bloqueos carreteros en Baja California, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, entre otras entidades.

“La Ciudad de México está en calma, la vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad. Todos los sistemas de transporte, infraestructuras, vialidades, los sistemas de salud, de educación, funcionan como cada inicio de semana.

“Nuestra ciudad apoya firmemente la estrategia de seguridad de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum. Querida Presidenta, no está sola”, expresó.

La Razón informó este lunes que los expertos en seguridad Erick Ruiz y Víctor Manuel Sánchez consideraron que, debido a la presencia del CJNG en la capital desde hace una década, podría aumentar la violencia con el abatimiento de El Mencho. A ello se suma el reacomodo de otras organizaciones criminales en la ciudad.

De acuerdo con Erick Ruiz, el cártel fundado por Oseguera Cervantes tiene presencia en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Cuauhtémoc.

Gobierno e IP cierran filas por Jalisco; “muy buen momento” en México: SE

› Por Cuahutli R. Badillo

Tras el operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas de México y que culminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, aseguró que el país está en un “muy buen momento” y que sus contrapartes estadounidenses reconocieron la labor del Gobierno federal, mientras que la Iniciativa Privada cerró filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la acciones generan confianza en las instituciones y certidumbre, aunque pidió que se trabaje en la construcción de la paz.

“Estoy desde ayer siguiendo todos los comentarios. Mis colegas en Estados Unidos también me hicieron saber su reconocimiento y felicitación a la Presidenta. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento”, indicó Ebrard.

El Dato: La Coparmex señaló que las prioridades nacionales deben ser la seguridad y la inversión y no una reforma electoral como la que se propone desde el Ejecutivo.

El funcionario mencionó que las acciones emprendidas por el gabinete de seguridad demostraron la fortaleza del Estado, que se cumple la ley, se abren “muchas perspectivas a México” en seguridad, económicas y comerciales. Y añadió que es un honor ser parte del Gobierno y sentir orgullo por la mandataria y del Ejército.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard ı Foto: Cuartoscuro

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el operativo que se realizó en Jalisco “no resuelve todo”, y el Gobierno federal debe trabajar para que las personas tengan seguridad, justicia y paz.

5 instituciones bancarias comenzaron a retomar actividades

“Sabemos que éste sólo hecho no resuelve todo y hay mucho que trabajar, como ciudadanos lo que le pedimos a la autoridad es que nos dé las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito y es precisamente la construcción de la paz, lo que nos parece que, debe ser la prioridad del Gobierno”, destacó.

A su vez, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) sostuvo que las acciones emprendidas por el Gobierno federal refuerzan su confianza en las instituciones, brindan certidumbre para que haya inversiones y favorecen el desarrollo económico y social del país y respaldó el liderazgo de Sheinbaum Pardo y la “acción eficaz” del Ejército Mexicano.

85 bloqueos en 11 estados de la República Mexicana

“En la Concamin cerramos filas con nuestras autoridades, reconociendo que estas acciones representan un decidido impulso en favor del imperio de la ley y la vigencia plena del Estado de derecho… Más allá de los sucesos coyunturales que se han registrado, aquilatamos que estas acciones fortalecen la legalidad, renuevan la confianza en nuestras instituciones, refuerzan la certidumbre para invertir y favorecen el desarrollo económico y social del país”, añadió en un comunicado.

Tras retomarse un video, en la plataforma X, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el que aseguró, en noviembre pasado, que “regresar a la guerra contra el narco no es opción” porque se actuaría fuera de la ley y sería un “permiso para matar, sin ningún juicio”, el empresario estadounidense Elon Musk señaló que la mandataria mexicana “sólo dice lo que le ordenan sus jefes del cártel”.

“Sólo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un “plan de mejora del rendimiento…”, indicó.

La reacción del empresario provocó que diversas cuentas mexicanas respondieran a su publicación en defensa de la mandataria mexicana.

Como fue el caso de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, quien señaló que Musk “estaba alejado de la realidad” y mencionó que la Presidenta Sheinbaum es una persona valiente, “que comanda a las Fuerzas Armadas que el día de ayer abatieron al criminal más peligroso del país. Por eso y mucho más el pueblo mexicano la respalda”.

Gobierno e IP cierran filas por Jalisco; “muy buen momento” en México: SE ı Foto: Especial





Poco a poco se vuelve a la normalidad en Jalisco

› Por Cuahutli R. Badillo

Un día después de la ola de violencia en algunas entidades del país, aerolíneas, y líneas de autobuses reiniciaron algunas operaciones de forma gradual; mientras asociaciones de carga y de seguros sostuvieron que reanudarán sus servicios con el objetivo de atender a usuarios.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que, tras los eventos violentos, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen sus instalaciones en operación y que se prioriza la seguridad de los usuarios; no obstante, recomendó a los pasajeros a mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo.

El Dato: El declive de la BMV este lunes fue encabezado por firmas del sector aéreo, debido a la cancelación de vuelos y alertas de seguridad de EU y Canadá.

Por su parte, Aeroméxico informó que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic que fueron suspendidos el domingo se reanudaron este lunes de forma “paulatina”.

La aerolínea de bajo costo Viva sostuvo que en el Aeropuerto de Puerto Vallarta y Guadalajara sus operaciones regresaron a la normalidad y destacó que a pesar del reinicio, las políticas de “Flex-SÍ-bilidad” continúan disponibles para los clientes que tuvieron itinerarios afectados o que optaron por no viajar.

A su vez, Volaris informó que los vuelos desde y hacia ambos aeropuertos “están regresando a operar con regularidad”.

7.28% Cayeron los títulos de Aeroméxico tras las cancelaciones

Por su parte, la línea de autobuses, ETN Turistar, publicó en sus redes sociales que los servicios desde y hacia Ciudad de México, Acapulco, Querétaro, León, Morelia, San Juan del Río, Tequisquiapan, Cuernavaca, Irapuato, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Monterrey iniciaron operaciones con normalidad; no obstante, mencionó que hasta que no haya condiciones “idóneas” en las carreteras para realizar servicios desde y hacia Zacatecas, Jalisco, Colima, Sinaloa y Nayarit, sus operaciones seguirán suspendidas.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) destacó la importancia de privilegiar el diálogo institucional y la colaboración constructiva entre autoridades y sector privado para fortalecer la confianza y la estabilidad en el comercio exterior mexicano ante el contexto actual del país y los retos que enfrenta la actividad logística.

Un equipo de Volaris arriba al Aeropuerto de Guadalajara, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Reafirmó su compromiso institucional con la estabilidad de las cadenas logísticas y el acompañamiento permanente a las empresas afiliadas que integran el gremio de los agentes de carga, las cuales dijo que han demostrado capacidad para enfrentar desafíos tanto nacionales como internacionales con responsabilidad y eficiencia, incluso en contextos adversos.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que algunas aseguradoras han ajustado de manera temporal sus operaciones ante las disposiciones de las autoridades, pero explicó que mantienen habilitados sus canales remotos y digitales para dar un servicio de atención oportuno y dijo, se encuentran en comunicación con sus usuarios para acompañarlos en procesos.