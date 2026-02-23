¿Quiénes son los posibles sucesores de ‘El Mencho’?

Este domingo se registró el abatimiento del líder de una de las organizaciones criminales más peligrosas de México durante un operativo realizado por fuerzas federales.

Luego de que este domingo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” fuera abatido durante un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, varios nombres han sido mencionados como posibles sucesores del capo.

Este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que el Gabinete de Seguridad se encuentra dando seguimiento a varios mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos son los posibles sucesores de “El Mencho”

Entre las personas que se encuentran bajo vigilancia de las autoridades por un posible intento de reestructuración y toma de mando del CJNG, se encuentran personas cercanas a “El Mencho”.

De acuerdo con una publicación realizada por el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad Pública, Víctor Sánchez, los cinco posibles sucesores de “El Mencho” son:

Juan Carlos Valencia González “El 03” Audias Flores Silva “El Jardinero” Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo” Heraclio Guerrero Martínez “Tío Lako” Ricardo Ruiz Velasco “Doble R”

Juan Carlos Valencia González es conocido bajo alias como “El 03”, “Pelón”, “Tricku Tres”, “JP” y “Pecas, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares desde el 1 de diciembre del 2021 para quien brinde información que conduzca a su arresto o sentencia.

Valencia Gonzáles es el hijastro de “El Mencho”, y esseñalado por cometer delitos relcionados con la importación de sustancias ilícitas a Estados Unidos y utilizar armas de fuego de manera ilícita.

Recompensa de hasta 5 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González ı Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

Audias Flores Silva es conocido bajo varios alias, como “El Jardinero”, “Comandante”, “El Bravo 2” “Audi” y “Mata Jefes”, y es uno de los líderes del CJNG más buscados por el gobierno estadounidense.

“El Jardinero” es señalado como uno de los presuntos líderes de varias facciones del CJNG ubicadas en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, por lo que se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien brinde información que conduzca a su arresto o sentencia.

Recompensa ofrecida por información que lleve a la detención de Audias Flores Silva ‘El Jardinero’ ı Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

Gonzalo Mendoza Gaytán es un miembro de alto rango del CJNG conocido bajo el alias de “El Sapo”, y de acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, presuntamente podría estar ligado al rancho Teuchitlán.

“El rancho era presuntamente dirigido por Mendoza, quien ordenó a sus tenientes entrenar a los nuevos reclutas del CJNG y matar a quienes desafiaran sus instrucciones”, se lee en un archivo en el que se le involucra con el presunto asesinato de agentes mexicanos.

"El Sapo" CJNG ı Foto: Especial

Heraclio Guerrero Martínez alias “Tío Lako” es señalado por ser uno de los líderes y tenientes del CJNG, y de acuerdo con Narco Chronicles, este afianzó su amistad con “El Mencho”, y ampliaron el territorio que era controlado por el Cártel de los Guerreros.

En noviembre del 2015 “Tío Lako” fue arrestado en el municipio de Quiringuicharo Ecuanduero, Michoacán, por presuntamente asesinar al entonces candidato a la alcaldía, Enrique Hernández Saucedo.

Pese a que se dictó sentencia a Heraclio Guerrero Martínez, algunos corridos dedicados al “Tío Lako”, una lujosa fiesta de XV años y un cateo realizado en la estancia Tinaja de Vargas señalan que este posiblemente podría estar libre.

"Tío Lako" CJNG ı Foto: Narco Chronicles

Ricardo Ruiz Velasco alias “Doble R” es un alto teniente del CJNG y es señalado por ser una persona cercana a “El Mencho” y estar afiliado con una unidad de fuerzas especiales del grupo criminal.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Doble R” “ha sido responsable de la comunicación pública y la propaganda del CJNG. Ruiz ha estado implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década, incluyendo un ataque mortal contra policías mexicanos y el asesinato de un funcionario del estado de Jalisco y una modelo venezolana.”

Asimismo, señalan que es el principal sospechoso del asesinaro de quien presuntamente fuera su pareja sentimental, la creadora de contenido Valeria Márquez, quien fue atacada mientras esta realizaba una transmisión en vivo.

"Doble R” CJNG ı Foto: Especial

