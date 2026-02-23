¿Cuántos militares murieron en la operación donde fue abatido ‘El Mencho’?

El Gobierno mexicano ejecutó un operativo por el cual resultó abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”, lo cual representa un fuerte golpe al crimen organizado, aunque también con un alto costo: bloqueos y enfrentamientos que cobraron la vida de varios elementos de las fuerzas de seguridad.

Durante la Conferencia del Pueblo del lunes 23 de enero, un día después del operativo que terminó con la muerte del líder criminal, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla, remarcó que el éxito de este operativo es muestra de la fortaleza del Estado mexicano.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, lamentó las pérdidas de los elementos de la institución que fallecieron en esta operación, quienes, aseguró “cumplieron su misión”. Expresó sus condolencias a familiares y reconoció la labor que llevaron a cabo para ejecutar una “operación exitosa”.

¿Cuántos militares murieron durante el operativo para capturar a “El Mencho”?

En la citada conferencia, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, aseguró que, durante el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, para detener a “El Mencho”, los integrantes del CJNG opusieron una fuerte resistencia a través de lo que él calificó como “un ataque muy violento” contra los militares.

Sin embargo, las fuerzas armadas de México respondieron, lo cual resultó en que ocho elementos del grupo criminal perdieran la vida en el momento y otros tres, incluido “El Mencho” fueran heridos de gravedad, solo para morir horas más tarde.

Operativo terminó con el abatimiento de "El Mencho". ı Foto: Cuartoscuro / Espeical

En un comunicado, Defensa informó que, como resultado de esta operación, tres integrantes de las fuerzas armadas fueron heridos, si bien recibieron atención médica.

No obstante, un día después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que 25 integrantes de la Guardia Nacional perdieron la vida en los múltiples operativos desplegados en Jalisco y otros estados del país para contener los bloqueos derivados de la operación contra “El Mencho”.

García Harfuch expuso bajas del Ejército mexicano. ı Foto: Especial

Mientras que, según informó Harfuch, dos elementos de seguridad locales perdieron la vida en estos mismos operativos.

Se desconoce si hubo elementos de la Defensa fallecidos en el momento de la operación para capturar a “El Mencho”, si bien las palabras de honor de Ricardo Trevilla sugiere que sí, aunque no se sabe cuántos.

