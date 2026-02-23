Por la visita de su pareja sentimental fue que se ubicó a ‘El Mencho’, destaca Defensa

El líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo federal ejecutado el domingo en Tapalpa, Jalisco, fue identificado debido a la visita de una pareja sentimental, según explicó este lunes el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, Trevilla Trejo explicó que desde el 20 de febrero se identificó a una persona cercana a quien fue identificada como la pareja sentimental de “El Mencho”.

Esta persona trasladó a la pareja sentimental del líder criminal a un poblado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Después, se identificó que, tras el encuentro entre “El Mencho” y su pareja, el líder criminal se mantuvo en este poblado, acompañado de un círculo de seguridad.

Por lo anterior, el 21 de febrero se comenzó a planear la operación para identificar y capturar a Nemesio Oseguera, la cual fue ordenada por el personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Un día después, el 22 de febrero, se alistaron las fuerzas armadas, pero no llegaron a Jalisco, sino que se instalaron en estados aledaños con el objetivo de “mantener la sorpresa”.

Posteriormente, se intentó un cerco, ya en Tapalpa, donde “El Mencho” y sus escoltas reaccionaron contra las fuerzas federales, las cuales respondieron.

Resultado de este enfrentamiento, murieron en el lugar ocho integrantes del grupo delictivo (dos más en comparación con la cifra oficial que se difundió el domingo, de seis).

Tres integrantes de la asociación criminal fueron heridos de gravedad, entre ellos “El Mencho”, y fallecieron al ser trasladados a Ciudad de México.

Ricardo Trevilla explicó que, en el operativo, se aseguraron armas largas y lanzacohetes, incluido uno de origen ruso, similar al usado en 2015 para derribar un helicóptero militar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am