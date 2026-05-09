ONG critican el posible fin anticipado de ciclo escolar

La decisión del Gobierno federal de adelantar el cierre del ciclo escolar al próximo 5 de junio con motivo del Mundial de Futbol 2026 desató críticas de organizaciones civiles y especialistas en el Sistema de Cuidados, quienes advirtieron que la medida prioriza intereses comerciales y turísticos por encima del derecho a la educación y del bienestar de millones de familias mexicanas.

La Red de Mujeres por la Salud (Remusa) expresó su rechazo al anuncio realizado por el secretario de Educación, Mario Delgado, y acusó que la modificación del calendario escolar muestra “las prioridades del Gobierno”, al privilegiar la realización del evento deportivo internacional mientras persisten rezagos en educación, cuidados y atención a las infancias.

“Esta decisión evidencia las prioridades del Gobierno al privilegiar el mundial por encima del derecho a la educación”, señalaron representantes de la organización.

De acuerdo con Remusa, el cierre escolar anticipado afectará a más de 18 millones de estudiantes y tendrá consecuencias directas para madres, cuidadoras y familias que deberán asumir, durante semanas adicionales, las tareas de atención y cuidado infantil, ante la falta de políticas públicas suficientes.

La organización civil sostuvo que mientras el Estado destina presupuestos millonarios para infraestructura, logística y adecuaciones relacionadas con el Mundial de Futbol, posterga la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados que atienda las necesidades de millones de hogares.

“Resulta inadmisible que el Estado mexicano despliegue una inversión masiva para cumplir con las exigencias de la industria deportiva, mientras se excusa en la falta de presupuesto para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados”, reprochó Remusa en un posicionamiento difundido este jueves.

Para la red, el ajuste al calendario escolar invisibiliza el trabajo no remunerado que realizan principalmente mujeres dentro de los hogares y traslada nuevamente la responsabilidad del cuidado infantil a madres, abuelas y cuidadoras.