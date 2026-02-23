Titular de Defensa, con voz entrecortada, lamenta muerte de militares; destaca fortaleza del Estado

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, en fotografía de archivo.

El titular de la Secretaría de la Defensa (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, expresó sus condolencias por la muerte de militares durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en que el líder criminal “El Mencho” fuera abatido, y aseguró que esta acción demostró la “fortaleza del Estado Mexicano” frente a la delincuencia organizada.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el titular de la Defensa explicó cómo fue el operativo que se desplegó para capturar a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien resultó abatido junto con otros 10 integrantes del grupo criminal.

Al final, con la voz entrecortada, lamentó el fallecimiento de sus compañeros de la institución, pero celebró que estos “cumplieron su misión”.

Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y ¿qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado Mexicano. De eso no hay duda Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa



Trevilla Trejo destacó que la operación fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), bajo un esquema doctrinal en el que quienes ejecutan la misión también la planean.

Destacó que el despliegue incluyó tres componentes: uno terrestre, una fuerza aeromóvil con seis helicópteros y apoyo aéreo de la FAM.

Así, explicó que, después de que la Defensa corroboró la presencia de “El Mencho” en Tapalpa, el 22 de febrero se inició el cerco para cumplimentar órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

Sin embargo, al percatarse de la operación, los escoltas del líder criminal abrieron fuego en lo que Trevilla describió como “un ataque muy violento”, ante lo cual las fuerzas de seguridad reaccionaron.

Por esta acción, en el lugar de los hechos murieron ocho integrantes del grupo criminal, mientras que “El Mencho” y dos escoltas resultaron heridos de gravedad.

Personal de sanidad militar determinó su traslado aéreo; no obstante, “El Mencho” falleció en el trayecto.

Durante el operativo se aseguraron armas largas, lanzacohetes (uno de origen ruso), vehículos, cartuchos y cargadores.

Finalmente, Ricardo Trevilla subrayó que, tras los hechos, se enviaron dos mil 500 refuerzos adicionales que se suman a los siete mil elementos ya desplegados en Jalisco, con el objetivo de generar un efecto disuasivo.

