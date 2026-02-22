Autoridades de Estados Unidos cooperaron para detener a ‘El Mencho’: Defensa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en una fotografía ilustrativa.

Autoridades de Estados Unidos cooperaron con autoridades mexicanas en trabajos de inteligencia y en la ejecución del operativo que derivó en la captura y la muerte del narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que acotó la operación militar al marco de “coordinación y colaboración bilateral” con autoridades estadounidenses, quienes proporcionaron “información complementaria” para la movilización de este 22 de febrero en el municipio de Tapalpa.

Sin puntualizar los pormenores, el Ejército mexicano detalló que, al repeler una agresión armada, cuatro integrantes del CJNG fueron abatidos, mientras que tres elementos federales resultaron heridos.

En el intercambio de disparos, otros tres miembros del cártel resultaron heridos de gravedad , entre ellos “El Mencho”, quien murió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. “Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación ”, apuntó la Defensa.

La acción militar terminó con dos integrantes del CJNG detenidos y el aseguramiento de vehículos blindados y armamento pesado, con capacidad para derribar aeronaves y destruir unidades blindadas.

Finalmente, sin precisar su estado, la Defensa informó que los elementos lesionados fueron trasladados a la Ciudad México para recibir atención médica de urgencia.

“En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad ”, añadió la institución a cargo de Ricardo Trevilla Trejo.

