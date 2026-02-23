Gabinete federal reconoce al titular de la Defensa ‘por su gran labor’ tras operativo contra ‘El Mencho’

El Gabinete federal y ampliado acudió este 23 de febrero a una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde se realizó un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras el operativo que llevó a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El encuentro se llevó a cabo poco después de las 13:00 horas al interior del salón de Tesorería, a donde los secretarios llegaron sin ofrecer ninguna palabra.

A la salida, la mayoría también se retiró sin dar declaraciones; excepto el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, quien negó que el motivo del encuentro fuera abordar temas de seguridad , a raíz de lo ocurrido el pasado 22 de febrero, o respecto a la Copa Mundial de la FIFA, que próximamente recibirá México.

No obstante, afirmó que hubo un reconocimiento a la Defensa y al titular, Ricardo Trevilla Trejo, “por su patriotismo, por su gran labor”.

Defensa reconoce a militares caídos durante operación en Jalisco

Por separado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) manifestó su reconocimiento institucional a los elementos fallecidos durante la acción militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Con un homenaje en video, la Defensa encomió el compromiso de los militares que “han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber”, y ensalzó su entrega al destacar que “no hay misión más grande que amar y proteger a México” .

“Hay mexicanos que hacen de la valentía su vida, de la patria su razón y del sacrificio su legado. Héroes que, con cada paso, nos protegen; con cada acto, nos inspiran; con cada sacrificio nos enseñan el verdadero significado del honor”, narra una voz en off sobre una sucesión de imágenes de elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en distintas labores sociales y acciones de apoyo civil.

“Su entrega nos recuerda que no hay misión más grande que amar y proteger a México. Por su valentía, por su compromiso, por su amor a la patria, ¡gracias, héroes mexicanos!”, culmina el mensaje.

Más temprano, en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un integrante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y una mujer civil murieron en el operativo que tenía como objetivo la captura de “El Mencho”.

Aunque no se han reportado bajas de efectivos de la Defensa, la institución expresó su “profundo pesar” por los integrantes que resultaron heridos o que “perdieron la vida en cumplimiento de su deber”.

Por separado, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo manifestó, con la voz entrecortada, su pésame a las familias de los elementos fallecidos.

“Un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión”, afirmó, al considerar la movilización una muestra de la “fortaleza” del Estado mexicano.

