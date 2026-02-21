Movimiento Ciudadano se solidariza con el Movimiento del Sombrero y Grecia Quiroz y ofrece ‘apoyo total’

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó su solidaridad con el Movimiento del Sombrero, fundado por el fallecido exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ante lo que consideró un “acoso sistemático de actores políticos estatales y nacionales”.

Desde Morelia, Michoacán, donde se llevó a cabo la Convención de Jóvenes de Movimiento Ciudadano, el líder emecista también extendió su respaldo a la presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García, a quien le reiteró que ”no están solos” .

“... no están solos en la defensa de la dignidad de las personas de Michoacán, que no están solos frente al acoso sistemático de actores políticos estatales y nacionales que tienen miedo de lo que significan, que tienen miedo de la bandera que enarbolan, y que no han dejado de lastimar a este movimiento de la dignidad en este país", expresó desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

Álvarez Máynez, acompañado del fundador del partido, Dante Delgado Rannauro, afirmó que Movimiento Ciudadano eligió celebrar, este 22 de febrero, su cuarta Convención Estatal en Michoacán para rendir un “tributo” a Carlos Manzo, con quien, señaló, el partido naranja “siempre” fue solidario.

“No es casualidad que hayamos decidido hacer esta Convención en Michoacán. También estamos aquí para rendirle un tributo a Carlos Manzo, para enviar un mensaje de solidaridad con el Movimiento del Sombrero, con su esposa y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Estamos aquí para refrendar esa solidaridad que siempre tuvimos con Carlos“, dijo.

Un mes antes del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el centro de Uruapan, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para urgir al Gobierno Federal atender las solicitudes del entonces alcalde para reforzar la seguridad en Uruapan “ante el incremento de la violencia generada por grupos delictivos en la región”.

En tanto, este 21 de febrero, Álvarez Máynez aseveró que, tal como lo indica su nombre, su partido es un movimiento y que, como tal, implica ignorar las diferencias políticas y asumir “posiciones dignas y valientes en los momentos de definición”.

“Estos son momentos de definición, y que en Michoacán esa definición implica un apoyo total al Movimiento del Sombrero y al movimiento de la dignidad de Michoacán”, insistió el excandidato presidencial.

