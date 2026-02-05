Grecia Quiroz pide investigar a Leonel Godoy y Raúl Morón por asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz pidio que se investigue al diputado Leonel Godoy y al senador Raúl Morón a quienes señalo como los autores intelectuales del asesinato de su esposo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

A través de una publicación en sus redes sociales, la presidenta municipal difundió una imagen en la que aparecen ambos legisladores y afirmó que su esposo los había señalado en vida por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En el mismo mensaje, Quiroz celebró la reciente detención de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, a quien identificó como militante de Morena, y sostuvo que dicho arresto refuerza la necesidad de ampliar las investigaciones.

Alcaldesa de Uruapan en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

La alcaldesa aseguró que Carlos Manzo había advertido públicamente sobre la presunta relación de actores políticos con grupos delictivos, por lo que solicitó que las autoridades investiguen “a todos los involucrados”, sin excepciones.

Subrayó que su exigencia no responde a intereses partidistas, sino a la búsqueda de justicia por el homicidio de su esposo.

Hasta el momento, ni Leonel Godoy ni Raúl Morón han emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos. Tampoco las autoridades encargadas de la investigación han confirmado que ambos legisladores formen parte de alguna indagatoria formal relacionada con el caso.

Las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo continúan en curso y, conforme a la ley, todas las personas señaladas gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial en su contra.

