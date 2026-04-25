Sheinbaum se solidariza con Trump tras tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

En la fotografía, la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras una amenaza de tiroteo durante una cena con corresponsales de la Casa Blanca.

A través de la red social X, la mandataria envió “respeto” a Trump y a la primera dama, Melania Trump, quienes resultaron ilesos tras ser rápidamente evacuados por agentes del Servicio Secreto del hotel Washington Hilton.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino“, escribió Sheinbaum.

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Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

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cehr