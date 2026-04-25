Sheinbaum se solidariza con Trump tras tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras una amenaza de tiroteo durante una cena con corresponsales de la Casa Blanca.
A través de la red social X, la mandataria envió “respeto” a Trump y a la primera dama, Melania Trump, quienes resultaron ilesos tras ser rápidamente evacuados por agentes del Servicio Secreto del hotel Washington Hilton.
“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino“, escribió Sheinbaum.
Resultados del Gana Gato 3001 del 25 de abril del 2026
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cehr