Sheinbaum: en Hidalgo se invertirán 41 mil 865 mdp en infraestructura durante el sexenio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que continúan las obras de rehabilitación por las lluvias que afectaron a cinco estados, entre ellos Hidalgo, en octubre de 2025, y anunció que durante el sexenio, se invertirán 41 mil 865 millones de pesos en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria en la entidad.

“No los hemos olvidado, vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados, todas las escuelas que fueron dañadas. Todo va a ser reconstruido en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias. En algunos lados ya se empezó y en otros lados vamos a empezar el lunes, pero todos los caminos van a ser rehabilitados. Es una inversión muy importante. Nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesita”, destacó desde la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, en Tenango de Doria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Tenango de Doria. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum recordó que desde el primer momento de la emergencia se atendió a la población de los cinco estados afectados: Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Veracruz, con un primer apoyo directo y sin intermediarios para labores de limpieza, que se sumó a la apertura de caminos y la atención a más de 100 mil personas que resultaron afectadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que habilitaron un puente aéreo y pusieron en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina.

Durante el evento, atendió directamente la petición de los pobladores de Tenango sobre el abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud de la región, por lo que la mandataria realizó un recorrido por la Unidad de Salud del IMSS Bienestar, donde constató que hay un 80 por ciento de abasto de medicamentos por el programa Rutas de la Salud y un 20 por ciento que será atendido, ya que se registró una problemática con un proveedor.

Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca

Previo al evento, en Pachuca, la Presidenta encabezó, junto al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, la inauguración de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la dependencia que encabeza implementó casi mil brigadas conformadas por 5 mil servidores de la nación que recorrieron 3 mil 254 localidades de las cinco entidades afectadas y detalló que la inversión social para la reconstrucción es de 7 mil 426 millones de pesos en apoyos directos, entre los que destacó un primer apoyo de 20 mil pesos para limpieza de viviendas, entre 15 mil y 70 mil pesos para rehabilitación de viviendas, 50 mil pesos para casi 8 mil comercios afectados, y 50 mil pesos para casi 30 mil pequeños productores del campo, entre otros.

De izquierda a derecha: Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo; la Presidenta Claudia Sheinbaum; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. ı Foto: Cortesía

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se invertirán a lo largo del sexenio 41 mil 865 millones de pesos, de los cuales casi 5 mil millones de pesos se ejercerán este año para la reconstrucción, rehabilitación y ampliación de 50 puentes en 18 municipios; mil 295 acciones en carreteras y caminos; además de las inversiones del programa Megabachetón, la construcción de 8 kilómetros de caminos artesanales, la ampliación del Bachillerato Tecnológico de Tizayuca con nueve aulas más y el Tren Ciudad de México-Pachuca.

El gobernador Julio Menchaca Salazar agradeció el apoyo de la mandataria desde el primer momento de la emergencia, que afectó a 28 municipios de Hidalgo, para restablecer la comunicación con 256 comunidades, y anunció que para este año suman más de 8 mil 115 millones de pesos, entre recursos federales y estatales, que se invertirán para la reconstrucción.

cehr