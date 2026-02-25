VIDEOS que han metido en problemas a María Julissa

La modelo María Julissa ha sido el centro de la polémica desde que en redes sociales se comenzó a especular que la joven era la amante de El Mencho, exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue abatido el pasado domingo. Muchos aseguraban que ella había estado involucrada en el destino final del narcotraficante.

Después de que las especulaciones se hicieron virales, María Julissa publicó un comunicado en el que aclaró que no tiene nexos con El Mencho o el narcotráfico. “La información que está circulando es falsa y carece de fundamento”, dijo.

“Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”, comentó la celebridad de redes sociales. También pidió reportar la información falsa sobre ella.

De acuerdo con lo que ella compartió en su cuenta de X, esta información falsa venía del streamer WestCol, pues fue su comunidad la que difundió la noticia falsa que la ligaba con El Mencho.

Asimismo, en redes sociales, comenzaron a surgir videos y fotos donde supuestamente podríamos ver a María Julissa junto con el narcotraficante en imágenes editadas o alteradas con Inteligencia Artificial, dañando la imagen pública de la joven.

🇲🇽 La ubicación de El Mencho (CJNG) fue rastreada gracias a su supuesta novia María Julissa, productora de contenido adulto. El ejército mexicano y la inteligencia estadounidense siguieron sus pasos para dar con el jefe en Tapalpa pic.twitter.com/AgcnYLJJow — 𝑵 𝑬 𝑳 𝑶  →⤵︎ (@NelomonMX) February 24, 2026

María Julissa ha sido una joven polémica en redes sociales desde hace tiempo. Ya en diciembre del 2025 criticó a TikTok por restringir su perfil por supuestamente dañar normas de la comunidad con “apuestas”.

También a inicios del mismo mes, en redes sociales muchos criticaron su relación con un streamer después de que ella publicó un video con el texto “la mejor forma de cuidar una mujer, es nunca hacerla dudar de su lugar en tu vida”, lo que hizo a muchos pensar que algo ocurrió en la relación.

“El día que aprendan que no todo lo que subo va para mi pareja o que todo gira entorno a mi relación, van a dormir en paz!, y por otra parte dejen de juzgar sin saber la realidad YA CANSAN!!” se quejó en X en ese entonces.

En general, muchas de sus polémicas en redes sociales tienen que ver con su pareja, Mr Stiven, pues al parecer al público no le gusta demasiado esta relación y la critican fuertemente.

A pesar de todo, María Julissa se ha mostrado fuerte y confiada en su relación y también en si misma.