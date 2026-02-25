Familiares de ‘El Mencho’ solicitan entrega de sus restos

La Fiscalía General de la República recibió un escrito de quien dijo ser representante jurídico de los familiares de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, en el que solicitan la entrega de sus restos.

El Ministerio Público, se precisó, lleva a cabo los procedimientos para realizar la entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes.

“El representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”, informó este miércoles la Fiscalía General de la República.

Comunicado de la FGR. ı Foto: Especial.

Además, se informó que dos hombres detenidos durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, fueron vinculados a proceso y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Andrés “N” y Genaro “N” fueron imputados por el ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por “su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de ambos individuos tras valorar los datos de prueba presentados por la fiscalía.

La audiencia se celebró de forma remota. La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, y al concluir la diligencia ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR precisó que, conforme a derecho, “a las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

