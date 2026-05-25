Mayer raspa y soba

Y fue Sergio Mayer, diputado que renunció a su militancia en Morena, tras sentirse en medio del fuego cruzado entre grupos del partido, el que concedió una entrevista a la periodista Mónica Garza en Sala de Guerra, que se transmite a través de adn40, de TV Azteca. En la charla, nos cuentan, el diputado dice que se sintió rechazado y silenciado y acusó recibo de los fuertes coscorrones que le dieron en un programa de Sabina Berman. También reprochó que cuando pidió licencia para irse a La casa de los famosos nadie lo defendiera, o por lo menos, no aprovechara el momento para tundirlo con todo. Habló de cotos de poder, de campañas de desprestigio y sapos ajenos que ya no piensa tragarse. Ah, pero también se vio en la entrevista, nos dicen, un componente interesante. Resulta que recordó que Andy le abrió la puerta, juró lealtad a la Presidenta y anunció que se queda en la bancada de Morena. Hay quienes vieron anoche una intención de señalar, pero sin precisar nombres y de hacer cuestionamientos, pero genéricos, es decir, de raspar y sobar. Como si quisiera dejar una velita encendida por si le llega la hora de volverse a poner la guinda. ¿Qué tal?