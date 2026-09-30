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Gibrán Zavala, el sobrino de Yahir, sorprende en su visita a La Casa de los Famosos; ¿quién es?

El cantante derramó varias lágrimas al ver a su sobrino dentro del reality; usuarios señalan el atractivo físico del joven sonorense

Yahir recibe la visita de su sobrino Gibrán Zavala
Yahir recibe la visita de su sobrino Gibrán Zavala Foto: Captura de pantalla X @LaCasaFamososMx/IG gibran_naell
Por:
Martha Díaz

En la semana final de La Casa de los Famosos México 2026, los participantes recibieron la visita de familiares y amigos, una dinámica que generó varios momentos emotivos que conmovieron a la audiencia.

Uno de los más comentados fue el reencuentro entre el cantante sonorense Yahir y su sobrino Gibrán Zavala, cuya presencia no sólo emocionó al artista, sino que también despertó gran curiosidad entre los seguidores del reality.

Gibrán Zavala, el sobrino de Yahir, sorprende en su visita a La Casa de los Famosos; ¿quién es?

El joven sobrino de Yahir se llama Gibrán Nael Zavala Othón, tiene 23 años y reside en Hermosillo, Sonora. Su perfil en redes sociales lo presenta como modelo y coach de fitness, por lo que suele compartir contenido relacionado con entrenamiento, estilo de vida saludable y sesiones fotográficas.

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Su aparición en La Casa de los Famosos México tuvo un impacto inmediato en su popularidad en Internet, pues pasó de tener alrededor de 13 mil seguidores a más de 37 mil en Instagram, donde se encuentra con el usuario @gibran_naell.

Cuando Yahir vio a Gibrán Zavala en el reality, soltó varias lágrimas y corrió a abrazarlo. El joven también correspondió al cariño del cantante y le llevó su platillo favorito en una canasta: la carne asada.

Hace unas semanas, dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Yahir había hablado sobre su relación con Gibrán Zavala, su sobrino. El cantante contó en la fogata a Aldo que el joven y él entrenaban juntos.

“Ahora es un gorila, está gigante, está mamadísim*... bosea cabr*n”, dijo el intérprete, antes de mandarle un cariñoso saludo a través de las cámaras del reality.

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