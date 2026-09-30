Influencer Vadym Oleynik enfrenta furia en redes por montarse en una tortuga gigante

Vadym Oleynik se sentó en una tortuga gigante y la maltrató

El influener ucraniano Vadym Oleynik está en medio de la polémica, luego de que en redes sociales fue difundido un video en el que él y su novia Olena Kravchenko aparecen sentándose en una tortuga marina gigante en Omán.

Se trata de una grabación en la que el creador de contenido fitness están persiguiendo a la tortuga en la playa y la intenta montar, sin embargo, la tortuga intenta escapar de la situación y camina para tirar al hombre y que éste no se le siente encima.

Pero Vadym Oliynyk insistió y se subió varias veces hasta que logró sentarse sobre el caparazón del animal. No solo realizó esto, sino que además traía una tortuga bebé en una mano, la cual movía sus patas para tratar de zafarse de las manos del hombre.

Vadym Oleynik se sentó en una tortuga y lo acusan de maltratar animales ı Foto: Redes sociales

En el video Vadym Oliynyk y su novia aparecen riéndose y lo ven como una broma. Sin embargo, las redes sociales los funaron por maltrato animal.

“Vergüenza total ! Eso tiene q tener consecuencias”, “Cárcel y multa”, “Increíble eso merece castigo”, “Este es el maltratador de tortugas”, “Ojalá una barra de pesas pronto te cause un dolor enorme”, “Las drogas te quemaron el cerebro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en contra del sujeto.

SHOCKING! Ukrainian athlete Vadym Oliynyk and his partner are facing an investigation in Oman after footage showed them sitting & on a sea turtle while the animal struggled to escape.



Oman's Environment Authority says wildlife protection rules were violated. Oliynyk has… pic.twitter.com/TSjFQFTJWe — India First Post (@ifpost47) September 28, 2026

Los cibernautas están atacando al influencer en sus redes sociales por haber maltratado a las tortugas y tan fue así que Vadym Oliynyk que poner en privada su cuenta de Instagram.

Las autoridades omaníes presentaron rápidamente una denuncia en contra del influencer, por lo que el sujeto y su pareja enfrentan acciones legales por maltratar a las tortugas.

Asimismo, algunos activistas de animales señalan que la tortuga bebé que Vadym Oliynyk traía en su mano en el video, ya que estaban en una zona de anidación, murió a causa de lo que hizo el influencer.

Vadym Oliynyk se disculpa por maltratar a las tortugas

Después de toda la polémica que generó, el creador de contenido Vadym Oliynyk publicó un video en sus redes sociales para disculparse por maltratar a las tortugas.

Ukrainian fitness influencer Vadym Oleynik apologizes for sitting on a turtle in Oman.



Claims he didn't see the signs and didn't mean to hurt the turtle.



I'm still mad. 😡 pic.twitter.com/BL37e6CXK2 — Nina Infinity (@Nina7Infinity) September 29, 2026

Señaló que ofrecía sus disculpas por lo sucedido, dijo que nunca fue su intención hacerle daño a los animales marinos. Aseguró que acepta su error, pero que él y su novia nunca vieron los letreros con las reglas en la playa sobre no tocar ni molestar a las tortugas.

Pese a sus disculpas los usuarios siguen enojados con el influencer por lo que hizo y no creen que sus disculpas sean sinceras.

¿Quién es Vadym Oleynik?

Vadym Oleynik es un influencer fitness que nació el 20 de julio de 1994 en Ucrania, pero fue criado en Polonia.

Es el instructor de fitness, bodybuilder y especialista en calistenia con más de 200 mil seguidores en Instagram, mientras que en YouTube tiene un canal con más de 30 mil seguidores en donde comparte contenido de ejercicio. Sin embargo, todas sus redes se llenaron de mensajes en su contra por haber maltratado a las tortugas.

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