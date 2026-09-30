El Suavecito se ha convertido en uno de los influencers mexicanos más comentados en los últimos años, gracias a su participación en realities como La Venganza de los Ex VIP y La Mansión VIP.

En los últimos días su nombre se ha vuelto tendencia en redes sociales, pero no por su talento, sino por estar involucrado en el presunto acoso que sufrió la mamá de Abelito durante la fiesta de cumpleaños del exintegrante de La Casa de los Famosos 2025, hace unos días.

Descubre en La Razón de México quién es El Suavecito y cuál es su nombre real.

¿Cuál es el nombre real de El Suavecito?

El verdadero nombre de El Suavecito es Luis Enrique Guillén González. Originario de México, este joven creador de contenido ha sabido aprovechar la exposición mediática para construir una imagen conocida por su humor, estilo y controversia.

En entrevistas y publicaciones, El Suavecito se ha descrito como alguien que disfruta de la fiesta y la interacción con sus seguidores, aunque también ha enfrentado críticas por su comportamiento en programas de televisión y redes sociales.

Su participación en La Venganza de los Ex VIP 2025, junto a Kim Shantal, lo catapultó a la fama, generando tanto admiración como polémica por sus actitudes frente a otros concursantes.

Además de su faceta pública, se sabe que mide alrededor de 1.75 metros. Mantiene una relación sentimental que también ha sido tema de conversación en plataformas digitales pues, tras su romance con Kim Shantal, salió con Queen Buenrostro, con quien terminó tras La Mansión VIP. Actualmente sale con Kim de nuevo.

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