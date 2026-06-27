Lizeth Adamary, Rorro Villanueva y Suavecito sufren fuerte accidente automovilístico | VIDEO

Influencers sufren accidente y resultan heridos; a la derecha, "Suavecito" y, al fondo, Lizeth Adamary.

Los creadores de contenido Lizeth Adamary, Rorro Villanueva y Eduardo Guillén “Suavecito” sufrieron un fuerte accidente automovilístico cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado por otro conductor, incidente por el cual los tres resultaron lesionados.

Así lo informó la también creadora de contenido Dayane Chrissel, quien narró que el accidente ocurrió la madrugada de este viernes, por lo que, dijo, fue un conductor “pasado de copas”.

En las stories de su perfil de Instagram, Dayane Chrissel compartió videos del accidente, en donde se mira cómo el grupo de influencers se encontraban grabando cuando fueron impactados por otro vehículo.

Otro video muestra las heridas que recibieron los ocupantes del vehículo. Una de las más afectadas fue Lizeth Adamary, a quien se mira sentada en el suelo, llorando, con un vendaje en el brazo.

De acuerdo con los reportes, la creadora de contenido de 21 años deberá someterse a un estudio para comprobar que no sufrió una fractura en su brazo.

Lizeth Adamary no se ha pronunciado sobre este episodio en sus propios canales digitales.

“Suavecito” con heridas en la cabeza y Rorro en el ojo

Por otro lado, el creador de contenido Eduardo Guillén “Suavecito” grabó un video aparte en donde documentó cómo una paramédico le revisaba sus heridas y lo ayudaba a curarse.

De acuerdo con lo dicho por la enfermera en el video, “Suavecito” solo sufrió heridas superficiales en la cabeza, aunque le pidió hacerse estudios en caso de que, a lo largo de la semana, presentara síntomas como mareos o visión borrosa.

Al fondo, otro paramédico dice: “No se ve, pero se descalabró”, aunque se desconoce si se refería a Guillén.

En tanto, en el video, “Suavecito” le pide a la paramédico que revise a Rorro, pues, según el influencer, su compañero había sufrido una herida en el ojo: “Revise a mi amigo, por favor, traía el ojo lastimado”.

Un pen… borracho se dio vuelta en U y huyó, acusó “Suavecito”

Sobre los motivos del accidente, “Suavecito” explicó que el conductor que los impactó se dio una vuelta en U en un cruce en donde esto no estaba permitido, lo que provocó el impacto.

Según el influencer, el presunto responsable huyó de la escena “porque sabe que la cag…”.

“Íbamos saliendo de ahí, aceleramos y justo cuando aceleramos, un carro se dio vuelta en U, donde no tenía que darse vuelta en U. Lo rozamos, le dimos un roce y nos volteamos y él se escapó, porque supo que la cag... [...] Estábamos súper bien y por culpa de un pend… que la cagó, un put… borracho de seguro”, dijo Eduardo Guillén en su video.

El influencer aseguró que, pese a que el presunto responsable se dio a la fuga, el momento del impacto quedó grabado en video.

Por otro lado, “Suavecito” lamentó que, a causa del accidente, su cámara quedó inutilizable, lo que provocó que rompiera en llanto, aunque aceptó que: “Hay que agradecer que estamos bien, las cosas materiales como sea”.

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