Tráiler provoca carambola con 34 vehículos en Tijuana; reportan al menos 30 heridos

Un aparatoso accidente protagonizado por un tráiler provocó una carambola de gran magnitud la mañana de este jueves 25 de junio en Tijuana, Baja California, dejando decenas de personas lesionadas y un severo caos vial en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El percance ocurrió sobre el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la llantera Jaramillo y el nodo vial conocido como la 5 y 10.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la unidad de carga presuntamente presentó una falla mecánica que le impidió frenar cuando circulaba hacia el bulevar Lázaro Cárdenas. Al encontrarse con tráfico intenso, el tráiler impactó a decenas de vehículos que avanzaban lentamente sobre la vialidad.

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Más de 30 vehículos involucrados en la carambola

Las autoridades confirmaron que en el accidente estuvieron involucrados alrededor de 30 vehículos particulares y cuatro unidades de transporte público, una cifra que coincide con los reportes iniciales sobre 34 vehículos afectados por el tractocamión.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran automóviles con severos daños, algunos montados sobre los muros de contención y otros prácticamente destruidos por la fuerza del impacto. También se observaron unidades de transporte público afectadas por el choque en cadena.

Mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona, las autoridades cerraron parcialmente la circulación y recomendaron a la población utilizar rutas alternas para evitar mayores complicaciones en la movilidad.

#Nacional 🚨 Aparatoso accidente en #Tijuana. Un camión fuera de control impactó al menos 30 vehículos, dejando un saldo preliminar de 26 personas lesionadas. pic.twitter.com/X0iSDupssk — Martha Berra (@MarthaIBerraA) June 25, 2026

¿Cuántos heridos dejó el choque del tráiler en Tijuana?

Las cifras sobre lesionados continuaban actualizándose durante la mañana. En un primer balance oficial se informó que al menos 20 personas presentaban heridas menores y seis más lesiones moderadas. Además, equipos de rescate trabajaron para liberar a varias personas atrapadas dentro de los vehículos involucrados.

Posteriormente, autoridades de Bomberos reportaron que 22 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, mientras que otras recibieron valoración en el lugar. Entre los lesionados se encontraba una mujer embarazada, aunque hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

La Fiscalía de Baja California ya investiga las causas exactas del accidente y determinará las responsabilidades correspondientes, mientras el conductor del tráiler fue puesto a disposición de las autoridades para rendir su declaración.

La principal línea de investigación apunta a una posible falla mecánica en la unidad de carga.

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MSL