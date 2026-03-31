Reportan accidentes en varias carreteras de Oaxaca durante inicio de vacaciones

El inicio del periodo vacacional de Semana Santa en Oaxaca ha estado marcado por diversos accidentes viales que han generado afectaciones en la circulación en distintos puntos del estado, en medio de un incremento considerable en el flujo vehicular.

Uno de los incidentes más relevantes se registró en la carretera 135-D, a la altura de la caseta de cobro de Huitzo, donde ocurrió una carambola que involucró a varios vehículos en dirección a la capital oaxaqueña.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance provocó tráfico lento en la zona, además de la movilización de cuerpos de emergencia que acudieron para atender la situación. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas lesionadas, por lo que la información continúa en actualización.

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📺Ⓜ️ Carambola en la supercarretera 135-D, a la altura de la caseta de Huitzo 🔴🚨



Oaxaca, México.— La alta afluencia vehicular por la temporada vacacional provocó un accidente múltiple (carambola) sobre la supercarretera 135-D, metros después de la caseta de cobro de Huitzo, en… pic.twitter.com/577u3jFMcu — Sofy Valdivia (@sofyvaldivia) March 31, 2026

En paralelo, autoridades reportaron un cierre parcial de circulación en la autopista Tehuacán–Oaxaca, específicamente en el kilómetro 240, debido a un accidente derivado de la caída de un motociclista.

Este hecho ha provocado que la circulación se mantenga intermitente en ambos sentidos, generando retrasos para quienes transitan por esta vía.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 240. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (caída de motocicleta). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 31, 2026

Asimismo, se reportó otro accidente en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, a la altura del kilómetro 77.

Aunque hasta ahora mencionaron que hay un saldo de dos personas muertas y cinco personas lesionadas, debido a los tres percances ocurridos en las carreteras, por lo que se prevé la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

#Oaxaca Reportan fuerte accidente en la autopista #BarrancaLarga - #Ventanilla a la altura del km 77 📸 aficionado pic.twitter.com/NYCVARa6KW — CLAMOR SOCIAL (@clamorsocialx) March 31, 2026

Estos incidentes ocurren en un contexto de alta afluencia vehicular por el inicio de las vacaciones, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en carreteras con alta demanda o condiciones complejas.

Ante este panorama, autoridades han reiterado el llamado a extremar precauciones, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar los señalamientos viales.

La circulación continúa en las zonas afectadas, aunque con complicaciones derivadas tanto de los accidentes como del flujo vehicular propio de la temporada.

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MSL