Baja California se consolida como referente nacional en empleo formal, destaca Marina del Pilar

Baja California se consolida como una de las entidades mexicanas con mejores condiciones para el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo formal, destacó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda al referirse a los indicadores que colocan al estado entre los de menor informalidad laboral del país.

La mandataria estatal señaló que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la actividad económica, la confianza para invertir en la entidad y las políticas públicas orientadas a impulsar la formalización de los negocios, el crecimiento de las empresas y la creación de empleos con acceso a prestaciones y seguridad social.

Marina del Pilar destaca empleo formal en Baja California. ı Foto: Cortesía

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California se ubica en el tercer lugar de los estados con menores niveles de informalidad laboral a nivel nacional, lo que refleja el dinamismo económico de la entidad y la generación de empleos con mayores condiciones de estabilidad para las familias.

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Marina del Pilar resaltó que Baja California mantiene una economía dinámica gracias a su ubicación estratégica, su vocación exportadora, la atracción de inversiones y el impulso permanente a las micro, pequeñas y medianas empresas , factores que contribuyen a la generación de empleos formales en beneficio de la población.

Asimismo, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo coordinado entre los sectores productivos, empresariales y gubernamentales para construir una economía más justa, incluyente y con prosperidad compartida.

Marina del Pilar destaca empleo formal en Baja California. ı Foto: Cortesía

Reiteró que el gobierno de Baja California continuará impulsando acciones para mejorar las condiciones laborales y consolidar al estado como un referente nacional en crecimiento económico con bienestar social.

cehr