Muere el papá de Lidia Ávila de OV7, ¿de qué falleció?

Lidia Ávila, integrante del grupo OV7, se encuentra de luto tras la muerte de su padre, el señor Mónico. La noticia generó conmoción entre sus seguidores y compañeros de la famosa agrupación de los 90, como Mariana Ochoa, quienes acompañaron a la cantante en este difícil momento.

Muere el papá de Lidia Ávila de OV7

El sábado 27 de junio, la integrante de OV7, Lidia Ávila, compartió una publicación en Instagram donde dio a conocer la muerte de su padre, Don Mónico. El señor tendría alrededor de 82 años.

La cantante escribió: “Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele, estoy segura de que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos, qué puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre. Descansa en paz Don Mónico”.

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El texto estuvo acompañado de una serie de fotografías de Lidia Ávila con su padre, su madre y algunas otras del señor Monico con sus nietos.

Lidia Ávila publica un mensaje de despedida para su papá ı Foto: Captura de pantalla

Figuras del mundo del entretenimiento enviaron sus condolencias a Lidia Ávila en este momento tan difícil, ante la pérdida de su padre.

Destacaron los mensajes de Mariana Ochoa, quien fuera compañera en OV7, Fey, Regina Murgia de JNS, Ludwika Paleta, Adriana Louvier, María León, Mimi de Flans, Andrea Legarreta, Adal Ramones, Benny Ibarra, Shanik Berman y Alessandra Rosaldo, entre otras.

Horas más tarde, Lidia Ávila compartió a través de su historia de Instagram un mensaje de agradecimiento para sus seguidores.

“Gracias a todos por tantas y tantas muestras de cariño para mi papá, para mi mamá, para mí y para toda mi familia, sin duda alguna somos una familia bendecida”, escribió la intérprete.

¿De qué falleció el papá de Lidia Ávila?

De acuerdo con reportes, el señor Mónico, papá de Lidia Ávila, perdió la vida a causa de complicaciones cardíacas que se agravaron en los últimos días.

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