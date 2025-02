Érika Zaba confirma ruptura en OV7; Óscar Schwebel la bloqueó | VIDEO

Érika Zaba ha confirmado que hay una ruptura entre los integrantes de OV7, después de que Mariana Ochoa desatara la polémica al revelar dicha situación ante el público. Aunado a ello, Érika contó que su compañero, Óscar Schwebel, la bloqueó de sus redes sociales.

Fue durante un conferencia de prensa por el 90’s Pop Tour que llamó la atención que solo se presentaron cuatro de los siete integrantes de la OV7, por lo que se les ha bautizado como OV4 por la ausencia de sus compañeros. En ese sentido, quienes aparecen en el grupo para la gira son Ari Borovoy, Érika Zaba, Kalimba y M’Balia.

La ruptura de OV7

Todo surgió a partir de que Mariana Ochoa contó hace unos días que no fue invitada para formar parte del 90’s Pop Tour, algo que generó molestia en la artista, quien indicó que se sintió excluída por no haber sido considerada.

Zaba señaló que esta fue una elección de Ari Borovoy: “Ari fue quien nos invitó a su fiesta, entonces al final del día, pues habría que preguntarle a Ari porque no la invito, ósea porque muchas veces es ¿Quién tiene la culpa?, ¿El que no invitó a la fiesta? o ¿Por qué no los invito a la fiesta?”, señaló.

Además, contó que Óscar Schwebel la bloqueó de redes sociales y parece que no es la única que atraviesa esa situación: “Estaba en redes viendo y busco a a los OV7 y de repente vi que ya nada más podía seguir a seis y entonces dije “no pues ya me bloquearon”, y no se porque estoy bloqueada pero pues habrá que preguntárselo a él, el chivo me bloqueo”, reveló Érika Zaba, mientras que Kalimba remató al decir “a mi igual, estoy igual”.

La polémica se intensificó porque destacaron que Ari Borovoy no se encontraba en el evento, pero Érika Zaba aclaró con rapidez que el motivo principal era que se encuentra de viaje fuera de México.