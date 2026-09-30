La mamá de Abelito, Cristina Romero Álvarez, anunció que emprenderá acciones legales contra los influencers Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito, tras denunciar que fue víctima de agresión sexual durante la fiesta de cumpleaños de su hijo el pasado 27 de septiembre de 2026.
La comunidad artística y diversos creadores de contenido ya salieron a respaldar a la señora enviándole mensajes de apoyo.
Agustín, Naim Darrechi y Suavecito son los influencers a quienes demanda la mamá de Abelito
En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la señora Cristina Romero Álvarez expresó: “He decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social”.
La mamá de Abelito relató que, aun siendo una persona de la tercera edad, sufrió “tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando”.
Los señalados son tres jóvenes del medio artístico: Naim Darrechi, español y polémico creador de contenido con varios antecedentes de violencia; Agustín Fernández, argentino, modelo y exconcursante de realities; y Suavecito, mexicano, conocido en plataformas digitales. La madre de Abelito subrayó que será la autoridad competente quien determine responsabilidades conforme a la ley.
Además, hizo un llamado a usuarios de redes sociales para que pare la difusión de “contenido burlesco o denigrante sobre esta situación”.
“Mi voz cuenta. Nuestra voz cuenta. Y nadie debe ser víctima de violencia sexual”, finalizó el comunicado la señora.
La denuncia generó gran indignación en redes sociales, donde circulan videos del momento. Abelito manifestó su apoyo a su madre y aseguró que defenderá su dignidad “hasta donde tope”. Además, Elaine Haro y Aldo de Nigris han expresado su apoyo a la familia del creador de contenido.
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