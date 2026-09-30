La mamá de Abelito, Cristina Romero Álvarez, anunció que emprenderá acciones legales contra los influencers Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito, tras denunciar que fue víctima de agresión sexual durante la fiesta de cumpleaños de su hijo el pasado 27 de septiembre de 2026.

La comunidad artística y diversos creadores de contenido ya salieron a respaldar a la señora enviándole mensajes de apoyo.

Agustín, Naim Darrechi y Suavecito son los influencers a quienes demanda la mamá de Abelito

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la señora Cristina Romero Álvarez expresó: “He decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social”.

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La mamá de Abelito relató que, aun siendo una persona de la tercera edad, sufrió “tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando”.

Los señalados son tres jóvenes del medio artístico: Naim Darrechi, español y polémico creador de contenido con varios antecedentes de violencia; Agustín Fernández, argentino, modelo y exconcursante de realities; y Suavecito, mexicano, conocido en plataformas digitales. La madre de Abelito subrayó que será la autoridad competente quien determine responsabilidades conforme a la ley.

Además, hizo un llamado a usuarios de redes sociales para que pare la difusión de “contenido burlesco o denigrante sobre esta situación”.

“Mi voz cuenta. Nuestra voz cuenta. Y nadie debe ser víctima de violencia sexual”, finalizó el comunicado la señora.

La denuncia generó gran indignación en redes sociales, donde circulan videos del momento. Abelito manifestó su apoyo a su madre y aseguró que defenderá su dignidad “hasta donde tope”. Además, Elaine Haro y Aldo de Nigris han expresado su apoyo a la familia del creador de contenido.

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