La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 30 de septiembre?

Este domingo 30 de septiembre, uno de los siete finalistas de La Casa de los Famosos México 2026 queda fuera del programa, a solo un par de días de la gran final del reality show mexicano.

La Gran Final está programada para el domingo 4 de octubre de 2026, tras completar 10 semanas de competencia tras su estreno el 26 de julio. La gala se transmitirá a partir de las 20:30 horas por el Canal de Las Estrellas y la plataforma ViX.

Esta edición ha estado cargada de fricciones intensas, rupturas de estrategias y discusiones que encendieron las redes sociales, pese a que muchos consideran que no llegaron a los extremos de otras ediciones y que incluso, hubo una convivencia relativamente tranquila.

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 30 de septiembre?

Este miércoles se revela quién es el eliminado finalista.

Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Karina Torres, Yahir y Mariana Ochoa son los siete finalistas de La Casa de los Famosos México 2026. En esta última semana, han habido gratas sorpresas para los participantes del programa de telerrealidad.

La mayor de ellas fue la llegada de amigos y familiares, quienes entraron a la casa y pudieron permanecer ahí dentro por 24 horas junto con los famosos que han estado aislados por más de dos meses.

De este modo, las celebridades pudieron interactuar con sus seres queridos y relajarse un poco antes de que se diera a conocer al finalista que quedó eliminado del programa.

De acuerdo con las preferencias del público según votaciones no oficiales, la habitante que tiene mayor número de votos es Karina Torres; le siguen Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Yahir. Por ese motivo, los habitantes con verdadero riesgo de salir habrían sido Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

¿Quieres saber más?

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2026?

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 27 de septiembre?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 23 de septiembre?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganó más retos y salvaciones en esta edición?