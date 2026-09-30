Martín Ricca entra a La Casa de los Famosos; así ha cambiado, antes y después

Ernesto Laguardia recibe a su amigo Martín Ricca en La Casa de los Famosos México 2026

A poco menos de una semana de terminar La Casa de los Famosos México 2026, la producción sorprendió a los finalistas con una emotiva dinámica. Amigos y familiares de Karina Torres, Yahir, Mariana Ochoa, Memo Schutz, Gema Garoa, Ese Pérez y Ernesto Laguardia pudieron vivir la experiencia de estar en un reality por 24 horas.

El conductor y actor de Quinceañera, protagonizó uno de los momentos más graciosos y comentados en redes sociales pues cuando su amigo Martín Ricca apareció en la puerta, casi no lo reconoce debido a que no traía sus lentes y no ve de lejos.

A raíz de esta cómica escena, muchos se preguntan ¿quién es Martín Ricca y cómo ha sido su transformación física? En La Razón te contamos.

Martín Ricca entra a La Casa de los Famosos

Ernesto Laguardia recibió entusiasmado a Martín Ricca en La Casa de los Famosos México, ayer. Pese a que en un inicio el actor no reconoció a su mejor amigo debido a sus problemas de visión, luego dio unos pasos hacia la puerta del reality y pudo apreciar mejor su rostro para saber quién era.

“¡Ay, Martín!“, gritó Ernesto y corrió a abrazar al histrión, quien aseguró que era un placer ser parte del programa por 24 horas. Además, Ricca llevó mole de olla para compartir con los finalistas, pues es el platillo favorito de su compadre.

#Ernesto recibió con gran alegría a su mejor amigo #MartínRicca



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¿Quién es Martín Ricca? Así ha cambiado, antes y después

Martín Alejandro Ricca Peirone, conocido artísticamente como Martín Ricca, es un actor y cantante argentino nacionalizado mexicano, nacido el 17 de diciembre de 1985 en La Toma, San Luis, Argentina.

Su carrera comenzó a finales de los años noventa, cuando emigró a México y rápidamente se convirtió en ídolo juvenil gracias a su participación en telenovelas infantiles y a su faceta musical.

Daniela Luján y Martín Ricca ı Foto: Especial

Entre sus trabajos más recordados destacan las telenovelas El diario de Daniela (1998), Amigos x siempre (2000) y Cómplices al rescate (2002), donde compartió créditos con figuras como Daniela Luján y Belinda. En televisión, Martín Ricca también participó en CLAP y recientemente en Papás por conveniencia (2024-2025).

En la música, lanzó discos como Corazones rotos (1998), Besos (1999), Martín (2001) y Enamorado (2004). Sus temas “Cupido” y “Enamorado de Britney Spears” se convirtieron en éxitos que marcaron a toda una generación.

Tras un periodo de ausencia del mundo del espectáculo, regresó a los escenarios con el 2000’s Pop Tour en 2023 para calmar la nostalgia de sus fans. Actualmente tiene 40 años.

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