Simulacro Nacional en LCDLF: La reacción de Ernesto, Ese Pérez y Cynthia Klitbo es criticada en redes

Así se vivió el Simulacro Nacional en La Casa de los Famosos México 2026

Como cada 19 de septiembre, México recordó a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017 con el Simulacro Nacional, un ejercicio que busca reforzar la cultura de prevención.

Este año, los habitantes de La Casa de los Famosos México, pese a estar aislados del mundo, también participaron en el simulacro, pero sus reacciones generaron polémica y críticas en redes sociales por la falta de conocimiento sobre la fecha y su significado.

Simulacro Nacional en LCDLF: La reacción de Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Cynthia Klitbo es criticada en redes sociales

Al sonar la alerta sísmica dentro de La Casa de los Famosos México, este 19 de septiembre, La Jefa pidió a los concursantes salir al jardín con calma para realizar el Simulacro Nacional. Una vez reunidos, algunos comenzaron a comentar sobre el ejercicio.

Sin embargo, Ese Pérez mostró confusión: “¿Tembló, cuándo tembló?, ¿por qué el simulacro? no’más el simulacro…”.

Por su parte, Cynthia Klitbo intentó recordar la fecha, pero se equivocó: “¿Es 11 de septiembre?”. Quizá la actriz tenía en mente la tragedia de las Torres Gemelas, en Nueva York, o el golpe de Estado a Salvador Allende, en Chile.

Sus compañeros la corrigieron de inmediato, señalando que la conmemoración corresponde al 19 de septiembre, día marcado por los sismos de 1985 y 2017.

Mientras tanto, Ernesto Laguardia fue captado con una actitud relajada, pues pese a tener la indicación de salir lo antes posible al jardín, el conductor se tomó varios minutos para terminar de preparar su café y llevárselo al punto de reunión, lo que provocó comentarios irónicos en redes como “Ernesto, un simulacro, debo salvar mi café”.

Otros habitantes, como Yahir y Memo Schutz, aprovecharon para compartir recuerdos de dónde estaban durante el terremoto de 2017, mostrando mayor conciencia del tema. El cantante recordó que estaba grabando una telenovela en Santa María la Ribera, Ciudad de México.

Usuarios aseguraron que los habitantes de LCDLF México 2026 no se tomaron con seriedad el Simulacro Nacional y los criticaron por no tener cultura genera. Algunos comentarios fueron:

“Sin conocimiento de la cultura general”

“Tiembla y con esa hueva no se salvan”

“Ernesto con los cafés en la mano”

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