La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ha estado marcada por tensiones y sorpresas entre los habitantes, en especial con Cynthia Klitbo.

Luego de algunas peleas entre la actriz y Aldo Rendón, esta mañana protagonizó un aparente pleito con Gema Garoa que dejó a todos los concursantes desconcertados. Te contamos qué sucedió.

Cynthia Klitbo y Gema Garoa tienen fuerte pleito en LCDLF, ¿qué pasó realmente?

Todo comenzó después de la fiesta del viernes, cuando Cynthia Klitbo empezó a quejarse de Gema Garoa en el baño, insinuando que existía un problema del pasado que la hacía detestarla.

Los rumores se propagaron rápidamente y algunos compañeros, como Aldo Rendón y Ese Pérez, escucharon de Gema que supuestamente le había “bajado un novio” a Klitbo. La tensión escaló en la habitación Tulum, donde ambas actrices comenzaron a gritarse.

“¿Pero qué hombre?”, exclamó Gema Garoa en medio de la discusión, mientras Cynthia Klitbo le reprochaba nominaciones previas.

El ambiente se tornó más intenso cuando se mencionaron temas íntimos, sobre un trío, por lo que Yahir se animó a intervenir para separarlas y pedir calma. Los demás habitantes de LCDLF México 2026 rodearon a las actrices, algunos preocupados y otros atentos al espectáculo.

La verdad: todo fue planeado, Gema y Cynthia bromearon

Cuando la tensión en el comedor casi llegaba a los jaloneos, el momento terminó en risas y abrazos. Garoa soltó una carcajada, dejando desconcertados a sus compañeros Yaneth, Aldo, Memo, Brianda y Karina.

Finalmente, tras el escándalo, Cynthia Klitbo y Gema revelaron que todo había sido una actuación, que se trataba de una broma planeada con la complicidad de Flor Vigna, Yahir y Moisés Peñaloza.

Cynthia Klitbo y Gema Garoa acordaron pelearse frente al resto de los habitantes



Será una broma #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wb3SsQI3QR — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 15, 2026

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