El actor y conductor Rafael Mercadante fue anunciado esta tarde como el sexto integrante de la segunda temporada de La Granja VIP, el reality de TV Azteca.
El también locutor tiene más de tres décadas de trayectoria en televisión mexicana y estadounidense. Además, cuenta con una amplia experiencia en telenovelas, conducción y realities como La Isla.
Sin duda será un habitante que aportará mucha intensidad y drama al programa que inicia en septiembre.
Rafael Mercadante es el sexto participante confirmado de La Granja VIP 2026
Rafael Mercadante fue presentado como el sexto participante de la segunda temporada de La Granja VIP, el reality de TV Azteca.
La revelación se realizó este sábado durante la transmisión del partido Atlante vs. Toluca en Azteca 7, siguiendo la estrategia del programa.
“¡Bienvenido a la granja, Rafael! Llega sin miedo y con las botas bien puestas, viene a jugar fuerte y a demostrar de qué está hecho”, escribió la producción en Instagram.
¿Quién es Rafael Mercadante?
Rafael Mercadante Mena nació el 15 de mayo de 1973 en la Ciudad de México y actualmente tiene 53 años. Es recordado por haber participado en La Isla: El Reality, en 2012.
Es actor, presentador, cantante, locutor y productor de televisión; su carrera comenzó en 1993 tras egresar del CEA de Televisa. Participó en telenovelas como El privilegio de amar y El manantial, además de conducir programas como Caliente en Univision y Corazón Grupero en TV Azteca.
Además, Rafael Mercadante ganó un Premio Emmy en 2007 por la conducción del Desfile de las Rosas. También incursionó en la música con cuatro discos de géneros regionales y fusiones como el “Rockteñobanda”.
Lista de participantes confirmados hasta ahora para La Granja VIP
- Carlos Trejo, conductor conocido como El Cazafantasmas
- Ivonne Montero, actriz mexicana
- Kenny Áviles, cantante mexicana de Kenny y Los Eléctricos
- Kunno, creador de contenido
La Granja VIP continuará anunciando a los participantes de esta temporada, que se estrena el domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm por Azteca Uno. Se podrá seguir todo el reality, 24/7, por Disney+.
Puedes leer:
- Kenny Avilés de Kenny y los Eléctricos es la tercera participante de La Granja VIP 2026
- ¿Cuándo se estrena La Granja VIP 2026?
- Carlos Trejo es el primer participante confirmado para La Granja VIP 2026
- Ivonne Montero es la segunda confirmada de La Granja VIP 2026