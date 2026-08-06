Carlos Trejo es el primer participante confirmado para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo, conocido como El Cazafantasmas, fue el primer participante confirmado para entrar a La Granja VIP, el también escritor hizo una presentación impactante que dejó ver que hará polémica en el reality show.

El famoso fue presentado en el programa de Venga La Alegría para sorprender a los fanáticos de este formato del programa.

En el matutino se dio a conocer que Carlos Trejo ya había sido invitado a la primera temporada, pero dijo que no, aseguró que en esta ocasión está bien preparado, además de que le gustan mucho los animales.

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Cabe recordar que en la primera temporada estuvo Alfredo Adame, quien fue el ganador del reality show, aunque no e mencionó en la presentación, seguramente la presencia del actor tuvo que ver con la primera negativa del Cazafantasma de la temporada anterior.

¿Qué esperar de Carlos Trejo en La Granja VIP?

Carlos Trejo contó que él viene con todo, no tiene miedo a nada ni nadie. Aseguró que no le tiene temor al encierro porque él ha pasado temporadas largas encerrado en casas embrujadas en busca de entes paranormales.

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Señaló que él está consciente de que no es un joven de 20 años y que por su edad de 63 años tendría limitantes, pero aseguró que tiene otras ventajas como la paciencia, dijo que es muy analítico y tiene habilidad para la estrategia.

Asimismo, dijo que este programa, que será su primer reality show, va a mostrar otra faceta de Carlos Trejo en el que lo verán en la cocina, lavando trastes, barriendo, trapeando y demás actividades domésticas.

También comentó que él ama a los animales y destacó que él tiene un lobo como mascota, así que para él no será difícil atender a los animales de La Granja VIP.

Carlos Trejo contó que él es muy protector y por lo tanto defenderá con todo a las personas que le toquen en su equipo. Dijo que él es muy equilibrado y no se deja llevar por los comentarios, por lo que él espera las reacciones de sus contrincantes cuando los enfrente.

Finalmente, señaló que sí va a estudiar a sus rivales del programa y afirmó que no le afectan las comparaciones con Alfredo Adame, quien es el actual campeón del programa.

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