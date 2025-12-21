¿Quién ganó La Granja VIP?

Este domingo 21 de diciembre se lleva a cabo la gran final de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que causó polémica y viralidad en redes sociales gracias a las fuertes personalidades dentro del programa y el peculiar formato.

Por diez semanas dentro de La Granja VIP, celebridades convivieron en un ambiente de transmisión 24/7 donde además, tenían que llevar a cabo actividades de granjeros. Al final, quedaron solo cinco participantes en pie.

Los finalistas son La Bea, Kim Shantal, Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez. Ya está abierto el sitio para el voto del público y el ganador obtendrá como premio 2 millones de pesos mexicanos, aunque sin los impuestos, la cantidad será de un millón 61 mil 85 pesos mexicanos.

Antes de darse a conocer al ganador de La Granja VIP, en redes sociales se especulaba que La Bea era la favorita en las votaciones no oficiales, además que ha logrado conectar con el público de manera importante.

Algunas otras personas dudan de si el premio lo podrían obtener Alfredo Adame o Eleazar Gómez, a pesar de las críticas que han recibido ambos por sus antecedentes de violencia en contra de las mujeres.

Los menos comentados como ganadores han sido Kim Shantal y César Doroteo ‘Teo’, aunque al desconocer cómo van las votaciones, cualquiera podría sorprender al público y revelarse su victoria en el programa.

Las últimas horas de los famosos en La Granja VIP se han llevado con emoción, pues todos quieren saber cuál de los cinco finalistas será el ganador de esta primera edición. Esperan también que el programa de telerrealidad pueda ser renovado para futuras ediciones después del éxito que tuvo.

Último jalón banda.



Alfredo Adame merece ganar #LaGranjaVIP



Hoy es la gran final



Voten https://t.co/dw8L1arjDt pic.twitter.com/zmltpNc7fB — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) December 21, 2025

INFORMACIÓN EN DESARROLLO