La Granja VIP: ¿Quién es el finalista de hoy 16 de diciembre 2025?

Los participantes de La Granja VIP viven la semana final del programa y por ello todos quieren ser finalistas y llegar al domingo para conocer al ganador del premio millonario del reality show.

Este martes se conocerá a uno de los finalistas, el que asegura su lugar el domingo sin estar nominado y por lo tanto salvándose del duelo de eliminación del viernes.

Este martes dos granjeros, que serán elegidos por el público van a competir en un juego de destreza y habilidad como los que han ocurrido en el resto de la temporada.

El ganador de este duelo será el finalista de hoy y el perdedor será el tercer nominado con riesgo de salir eliminado el viernes, antes de la gran final.

¿Quién es el finalista de hoy en La Granja VIP?

El finalista de hoy será el granjero que gane el duelo de esta noche, solo el público elegirá a los competidores.

¿Cuando es la final de La Granja VIP?

La final de La Granja VIP es el domingo 21 de diciembre y será el día en que se conozca al ganador del reality show.

¿A qué hora es la final de La Granja VIP?

La gran final de La Granja VIP empieza a las 8:00 pm y se transmite por el canal de Azteca Uno.

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Granja VIP?

Los favoritos para ganar son Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes conformaron su alianza llamada El Muro, la cual surgió, luego de que todos los concursantes los empezaron a maltratar y a excluir.

Adame nunca se dejó y cuando él les contestaba de forma comfrontativa se enojaron y se armó el pleito y el drama.

Por otro lado, Kim Shantal cobró gran relevancia en el programa cuando se armó la estrategia para intentar sacar a Sergio Mayer Mori, pues ella fue la que dio la cara en este plan pero Kike Mayagoitia fue quien lo orquestó.

Kim puede ser una buen rival para Adame y Eleazar, por lo que posiblemente ellos serán los últimos que queden en el programa antes de conocer al ganador.

La Bea era favorita en las primeras semanas, pero después cayó de la gracia de la gente y si bien tiene su fandom, los tres mencionados anteriormente son los más fuertes hasta el momento.