La Granja VIP: ¿Quién es el segundo finalista y quiénes están nominados este 17 de diciembre?

Llegó la semana final en La Granja VIP y todos quieren saber quién será el ganador de la primera temporada del reality show. Ya en la semana, se dio a conocer que Kim Shantal era la primera finalista después de ganar el puesto en la semana.

Además, las últimas nominaciones y el duelo del pasado martes dejó a Eleazar Gómez, La Bea y Alberto del Rio ‘El Patrón’ como los nominados en esta última semana de La Granja VIP, una noticia que generó gran impacto y ha activado las votaciones.

Y es que en este punto de la competencia, la decisión del público marcará el destino de cada uno de los participantes del reality show, así como quiénes son los finalistas de la competencia que ha dado tanto de qué hablar últimamente.

Por ello, este martes es uno de los días decisivos de la temporada, donde en un duelo de participantes elegidos por el público, se va a determinar quién es el segundo finalista de la competencia y quién se convierte en el cuarto nominado.

¿Qué ha pasado en La Granja VIP?

La semana ha estado llena de momentos emotivos ahora que en la semana final, los sentimientos de cada uno de los participantes se encuentran a flor de piel.

En ese sentido, uno de los momentos más emotivos de la competencia ha sido la despedida de los participantes con los animales de La Granja, a quienes se han dedicado a cuidar por más de dos meses con dedicación.

La salida de algunos animales generó fuertes emociones entre los participantes, aunque siguen cuidando a otros como las ovejas o los cerditos, a quienes alimentan con cariño.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO